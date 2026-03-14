Vasseur satisfecho con el avance de Ferrari: "Vamos por buen camino"

También en China, Ferrari se está confirmando como la segunda fuerza en este inicio del Mundial de Fórmula 1 de 2026, pero la noticia está ahí: los SF-26 se están acercando a los Mercedes, recortando décimas, a veces centésimas, pero es evidente que el dominio de la unidad de potencia y, en general, del paquete de que dispone el equipo de Maranello está acercando a Hamilton y Leclerc a sus rivales plateados.

En la clasificación de Shanghái, los SF-26 lograron el tercer y cuarto mejor tiempo tras una sesión bastante limpia, sin grandes errores en el momento oportuno. A diferencia de Albert Park, en China los Ferrari pudieron ser más precisos y sentirse más a gusto, a pesar de contar con dos sesiones menos de entrenamientos libres.

No es casualidad que la diferencia con respecto a los W17 de Andrea Kimi Antonelli y George Russell sea de poco más de tres décimas. Frédéric Vasseur, en declaraciones a Sky Sport Italia al término de los entrenamientos oficiales, prefirió mostrarse cauteloso. Pero que Ferrari se está acercando es un hecho tangible.

"Es difícil sacar conclusiones estadísticas con solo dos carreras, pero es cierto que en Melbourne estábamos a 8 décimas de Mercedes, ayer a 6 y hoy estamos a unas 4 décimas. Significa que vamos por el buen camino, pero ellos siguen siendo un poco más rápidos que nosotros en las rectas, así que debemos seguir esforzándonos en esta dirección. Hemos conseguido luchar durante dos vueltas en la carrera sprint; mañana intentaremos hacer algo más".

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En cuanto a la carrera, por su parte, Vasseur parece más optimista que en Melbourne: "Los neumáticos parecen estar al límite aquí, pero mañana tendremos un juego de medios y duros que podremos aprovechar. Deberíamos ir un poco mejor, porque conocemos mejor la pista".

El punto fuerte más evidente de las Rosas 2026 es la salida, un arranque fulgurante que también en la Sprint de esta mañana ha permitido a Leclerc y Hamilton recuperar varias posiciones. Mañana el equipo de Maranello intentará aprovechar esta característica, quizá precisamente para adelantar a los Mercedes en la salida y ponerse en cabeza desde el principio.

"Por ahora hemos salido bien en carrera. Y es cierto que es uno de nuestros puntos fuertes, pero los demás también mejorarán. Nosotros mejoramos en la clasificación, ellos mejorarán en la salida. No esperamos ganar 2 o 3 posiciones en la salida durante toda la temporada. Pero mañana deberíamos ir bien".

Los dos Ferrari saldrán desde la segunda fila. Esto significa que Hamilton y Leclerc tendrán que tener cuidado de no estorbarse demasiado. El objetivo, de hecho, debe ser adelantar a los Mercedes y no pelearse entre ellos.

"Siempre hay que gestionar estas situaciones cuando dos monoplazas del mismo equipo salen uno al lado del otro. Creo que es lo mismo para todos los equipos y todos los pilotos. Quizá no ocurra cuando tienes un coche delante y otro detrás. Pero en nuestro caso deben comportarse así y ellos son profesionales; creo que es positivo para nosotros tener a dos grandes pilotos que se empujan mutuamente".