¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Azerbaiyán 2026?: Laurent Mekies

Cada época requiere líderes diferentes. Despedirse de Christian Horner y, finalmente, de Helmut Marko fue una decisión audaz tras todo el éxito que Red Bull había disfrutado con el dúo que construyó el equipo desde cero hasta convertirlo en una máquina ganadora de títulos.

Quizá esa fuera precisamente la clave. Red Bull se había convertido en una especie de avispero, con intrigas internas, luchas de poder y la marcha sucesiva de figuras clave. Reconstruir un equipo requiere un tipo de líder muy diferente al que lo crea.

Laurent Mekies no podría ser más diferente de los creadores del equipo. Tranquilo, diplomático, racional y aparentemente siempre sonriente, el francés sin duda presenta una imagen muy diferente para Red Bull.

Quizá sea una valoración demasiado simplista de alguien con quien realmente habría que trabajar para comprenderlo. Pero ahora estamos empezando a ver qué tipo de cultura está tratando de cultivar Mekies en uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1.

Cuando Red Bull volvió a ganar en la segunda mitad del año pasado, a Mekies le preguntaban a menudo cuánto creía que había contribuido personalmente a ese progreso tras un difícil comienzo de temporada. Su respuesta solía ser "cero", o casi. Simplemente, no llevaba allí el tiempo suficiente como para influir mucho.

"Qué buen tipo", dirían algunos. "Demasiado bien entrenado en relaciones públicas", podrían argumentar otros.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Ya nadie le hace esa pregunta. Sigue siendo imposible cuantificar en qué medida el progreso de Red Bull en 2026 se debe a Mekies. Sin duda, el equipo se encuentra en una mejor situación que al inicio de la temporada, y probablemente no sea descabellado sugerir que, si bien Red Bull no está ganando la carrera por el desarrollo, al menos está manteniendo el ritmo de McLaren en ese ámbito.

Más de la F1 : Fórmula 1 Andrea Stella cree que a Colapinto le faltó “sentido común” en el accidente que causó en Bakú

Su última actualización le valió a Red Bull su primer doble podio de la temporada en Bakú, donde Max Verstappen se quedó a solo 0,196 s de la victoria.

En comparación con la situación en la que se encontraban Verstappen e Isack Hadjar en China o Japón, eso supone un avance considerable.

Ya se venían observando indicios desde hace tiempo. Desde que se introdujo el paquete de Red Bull para Austria, cada vez que Verstappen ha terminado un Gran Premio ha subido al podio. A pesar de dos abandonos, solo ha sumado cinco puntos menos que Lando Norris durante ese periodo.

La primera victoria de la temporada 2026 para Red Bull aún está por llegar, por supuesto. También hay muchos problemas que resolver, incluido el misterioso comportamiento del monoplaza, del que Verstappen ha hablado abiertamente .

A pesar de la falta de trofeos, Mekies ya ha conseguido un par de victorias a título personal este año.

La más evidente fue la de retener a Verstappen.

Sí, quizá unos cuantos ceros más en el nuevo contrato ayudaron. Pero también se trata de un piloto que, hace solo unos meses, hablaba abiertamente de cuánto tiempo quería seguir en la Fórmula 1, más allá de para qué equipo quería correr.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Mekies ha conseguido retener el mayor activo de Red Bull durante un poco más de tiempo. Es de suponer que Verstappen no se habría comprometido si no hubiera creído que Red Bull podría volver a ganar con regularidad. Mantener esa confianza forma parte, en gran medida, del trabajo de Mekies.

Sin embargo, es el podio de Hadjar en Bakú el que quizá mejor ilustre el enfoque de Mekies.

Hadjar no se limitó a reincorporarse a sus funciones este fin de semana. Regresó con la tranquilidad de contar con un nuevo contrato con Red Bull para 2027. Cuando se sentó en el sofá rojo, ridículamente grande, de la sala de ruedas de prensa de Bakú el miércoles, tenía muchas cosas agradables de las que hablar —ante todo, el hecho de que su futuro ya estaba resuelto—.

Lee también: Fórmula 1 Ganadores y perdedores de la pelea callejera del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 en Bakú

Tras la carrera, Mekies reconoció que anunciar a Hadjar antes de su regreso fue intencionado. Red Bull simplemente quería aliviarle un poco la presión y demostrarle lo mucho que confiaba en él.

Esto resulta digno de mención para un piloto que ocupa lo que, históricamente, ha sido el asiento más estresante de la Fórmula 1.

Hadjar había estado de baja por lesión. Él mismo ha admitido ahora que la lesión se la produjo practicando boxeo. Red Bull podría haber esperado fácilmente a ver cómo se reincorporaba antes de comprometerse con él.

En cambio, el equipo le dijo, en la práctica: confiamos en ti. El asiento es tuyo. Ya has demostrado lo suficiente. Quizá la gente realmente rinde mejor cuando sabe que se la valora.

El propio Hadjar admitió que, en Bakú, se lo tomó deliberadamente con calma. Al principio, su prioridad era simplemente no chocar contra nada. Solo más tarde empezó a asumir riesgos, ganando confianza hasta que pudo darlo todo en la clasificación. Y entonces protagonizó la que podría decirse que es la mejor carrera de su carrera en la F1.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Podría haber sido diferente bajo el antiguo régimen de Red Bull. En su lugar, Hadjar podría haber regresado con dudas sobre su futuro tras la buena actuación de Liam Lawson en su ausencia. Podría haber habido comentarios públicos sobre lo acertado que fue lesionarse practicando boxeo. Quizá Hadjar habría sentido que tenía que demostrarlo todo de inmediato.

Eso es pura especulación, por supuesto. Pero muchos pilotos de ese segundo Red Bull han caído precisamente en esa espiral: un error inicial genera presión, la presión provoca otro error y, de repente, todo se vuelve más difícil.

Ofrecerle el contrato a Hadjar antes de Bakú parece, en retrospectiva, una jugada brillante.

Y hablando de Lawson, por cierto...

Ya se ha hablado mucho de lo diferente que fue su segunda etapa en Red Bull en comparación con la primera, y cada uno es libre de elegir la explicación que prefiera. Pero uno no puede evitar preguntarse si el entorno influyó de alguna manera. Las circunstancias no eran del todo diferentes. Lawson volvió a verse obligado a pilotar un coche desconocido durante un número limitado de carreras. Esta vez, sin embargo, parecía un piloto diferente.

Quizá sea simplemente más fácil dedicarse al trabajo cuando no sientes la necesidad desesperada de demostrarlo todo en una sola carrera, una sola sesión o una sola vuelta —y cuando no existe la posibilidad de que un jefe austriaco desagradable te llame a las 6 de la mañana del día siguiente para decirte que no vales para nada.

Nada de esto significa que Mekies sea mejor líder que Horner o Marko. Sería ridículo afirmar tal cosa. Con ambos al mando, Red Bull ganó casi todo lo que se podía ganar. A Mekies aún le queda muchísimo por hacer antes de poder aspirar siquiera a una mínima parte de sus logros.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Pero no hay una única forma correcta de dirigir un equipo de Fórmula 1. Y quizá Bakú nos haya dado otra pista de cómo está empezando a ser el Red Bull de Mekies.

También conviene recordar que, aunque su influencia en el equipo va en aumento, el legado de Horner no ha desaparecido. Probablemente, el antiguo jefe de Red Bull también disfrutó bastante del sábado, viendo cómo los monoplazas de su antiguo equipo volaban por la recta de 2,2 km de Bakú más rápido que prácticamente cualquier otra cosa.

La creación de Red Bull Powertrains en Milton Keynes fue, al fin y al cabo, una de las mayores apuestas de Horner. Ahora el propio Mekies describe la unidad de potencia resultante como "fantástica", mientras que el sistema actual de la FIA la ha identificado efectivamente como el punto de referencia —por muy peculiar que pueda ser dicho sistema—.

Probablemente, Horner también disfrutó echando un vistazo a las noticias tras la carrera.

Su nombre apareció en unas declaraciones de Fred Vasseur, quien admitió que Ferrari "no estaba trabajando con total tranquilidad" en medio de las constantes especulaciones sobre su propio futuro. Por mucho que Vasseur intentara bromear y reírse durante su rueda de prensa, Horner había conseguido claramente molestarle con su reciente entrevista en The Times —y molestar a otros jefes de equipo de F1 siempre fue algo que Horner parecía disfrutar enormemente.

Y aún podría haber un giro divertido en la historia de Mekies y Horner.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Clive Mason - Getty Images

El puesto de director del equipo Ferrari es uno que el propio Mekies seguramente habría codiciado durante sus años en Maranello. Al final, se marchó de Ferrari sin conseguirlo y, a través de Racing Bulls, acabó al frente de Red Bull. Ahora, Horner —el hombre cuyo antiguo puesto heredó finalmente Mekies— está siendo relacionado con el puesto en Ferrari que Mekies nunca consiguió.

Quizá estos dos aún no hayan terminado con la historia entre ellos.

Sigue siendo una hipótesis bastante descabellada de contemplar. Pero los nuevos tiempos exigen líderes diferentes.

Red Bull decidió que su próxima etapa necesitaba a un francés sonriente en lugar de a un inglés agresivo y con dotes políticas. Puede que algún día Ferrari decida que necesita justo lo contrario.