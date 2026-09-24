Aston Martin y Honda pasan vergüenza en Bakú: menos velocidad punta que los F2
Los números de velocidad punta de Fernando Alonso y Lance Stroll el jueves en Azerbaiyán dejaron en total evidencia a Aston Martin y a Honda, ya que fueron superados por varios coches de Fórmula 2.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Que la asociación entre Aston Martin y Honda está pasando una temporada terrible en la Fórmula 1 es decir poco. El proyecto nació mal, con errores de una y otra parte, y la consecuencia ha sido un año tirado al tacho en cuanto a resultados.
Sin embargo, hay lugares que parecen dejar más en evidencia que otros las dificultades que enfrenta la escudería de Silverstone junto a su socio japonés, y el trazado de Bakú ha sido uno de ellos este jueves durante los entrenamientos libres.
Con su extensa recta de 2,2 kilómetros, la pista de Azerbaiyán exige mucho a las unidades de potencia y Aston Martin se encontró no solo al fondo entre sus rivales de la Fórmula 1, lo cual ya no debería sorprender a nadie, sino que también fue superado por una gran cantidad de competidores de la Fórmula 2.
La referencia de la jornada en F1 llegó de parte de Charles Leclerc, de Ferrari, e Isack Hadjar, de Red Bull, quienes alcanzaron los 339 km/h antes de comenzar a frenar para tomar la primera curva en Bakú.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
¿Cómo les fue a los pilotos de Aston Martin? Después de arrancar con 311 km/h para Alonso y 309 km/h para Stroll en la primera práctica libre, luego pudieron llegar ambos hasta los 320 km/h.
Esto significa que tanto el piloto español como el canadiense tuvieron una velocidad punta inferior a la que alcanzaron nueve pilotos de Fórmula 2 también el jueves en el circuito urbano de Bakú.
Gabriele Mini lideró el clasificador en este apartado con 328 km/h y fue escoltado por Martinius Stenshorne (326 km/h), Cian Shields (326 km/h), Rafael Villagómez (325 km/h), Kush Maini (323 km/h), Noel León (323 km/h), Tasanapol Inthraphuvasak (323 km/h), Ritomo Miyata (322 km/h) y John Bennett (322 km/h).
Por supuesto, se trata de dos coches completamente diferentes, ya que los monoplazas actuales de Fórmula 1 deben gestionar la potencia que disponen tanto del motor térmico como del eléctrico, mientras que los de F2 son 100% a combustión. De todos modos, no deja de ser sorprendente que tantos pilotos de la categoría junior hayan quedado por delante de Alonso y Stroll en Bakú.
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