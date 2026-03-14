Antonelli tras su histórica pole en la F1 en China: "Solo intenté mantener la calma"

Tras casi dieciocho años en manos de Sebastian Vettel, que tenía 21 años y 72 días cuando consiguió la pole en el Gran Premio de Italia de 2008, el récord del piloto más joven en conseguir la pole ha cambiado de titular. Andrea Kimi Antonelli marcó un tiempo de 1:32.064 en la fase final de la clasificación en China, con lo que superó por dos décimas a su compañero de Mercedes, George Russell, quien tuvo un problema con el coche durante la Q3.

"Ha sido una sesión bastante tranquila", comentó Antonelli al terminar. "Y, por supuesto, estoy muy contento por ello. Por desgracia, a George le pasó algo. Hubiera estado genial que él también hubiera podido hacer dos vueltas. Pero yo tuve una buena sesión, sin problemas y sin errores".

Antonelli se dio cuenta durante la Q3 de que algo iba mal con Russell, pero tuvo que mantener la concentración para su última vuelta. "Vi que le pasaba algo, pero intenté mantener la concentración y la calma para poder hacer otra buena vuelta. Y la conseguí al final".

Minimizar daños para Russell

Russell se quedó parado en la pista al comienzo de la Q3 durante su vuelta de salida. Tras un rato, consiguió volver a arrancar su Mercedes, tras lo cual condujo su W17 en primera marcha de vuelta a boxes. Una vez en el garaje, los mecánicos trabajaron a toda máquina para que Russell pudiera volver a la pista. Finalmente, terminaron justo a tiempo para que pudiera salir a dar una última vuelta rápida, que le llevó a la P2. Un resultado con el que está satisfecho, dadas las circunstancias.

"Se trataba de limitar los daños", dijo Russell sobre su última vuelta. "En la Q2 se rompió el alerón delantero, algo que aún estamos investigando. Y en la Q3 me quedé parado en la pista. Al principio, el coche no quería volver a arrancar y luego no podía cambiar de marcha. Por eso estoy muy contento de haber podido salir finalmente, porque empecé mi última vuelta sin batería y sin suficiente calor en los neumáticos. Sin embargo, podría haber sido mucho peor, así que quiero dar las gracias al equipo por haber conseguido sacarme a la pista, y por supuesto, mis felicitaciones a Kimi".

Cuando se le preguntó si el domingo habría una bonita batalla entre él y Antonelli, respondió: "Por supuesto, también tenemos que estar atentos a los chicos de rojo. Salieron muy rápido en la carrera sprint. Estoy seguro de que Lewis intentará algo al principio de la carrera. Pero en lo que a nosotros dos respecta, lo mantendremos limpio e intentaremos hacer una buena carrera".