Fernando Alonso y Lance Stroll solo completaron la mitad de la distancia de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2026, celebrado en Bakú, y eso solo si se suman las vueltas de ambos pilotos de Aston Martin. "Ha sido el fin de semana difícil que se esperaba", afirmó Mike Krack en su análisis posterior sobre Bakú.

Sin embargo, aún no está claro qué fue exactamente lo que dejó fuera de combate a los dos Aston Martin AMR26 de Alonso y Stroll. En el caso de Stroll, la caída de la presión del agua ofrece al menos una pista. En el de Alonso, por el contrario, se sospecha que se trata de un problema en el sistema de propulsión, aunque hasta ahora no se ha podido demostrar cuál es el fallo.

El propio Alonso declaró: "No vi ningún mensaje de aviso. Todo funcionaba con normalidad, pero en la recta perdí de repente mucho tiempo, unos 1,5 segundos. Así que fue algo inusual".

Por qué Honda sigue sin tener una respuesta clara

Según el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, los datos del sistema de propulsión no apuntan hasta ahora a ningún fallo: no se ha detectado "ningún problema". "No obstante, lo revisaremos de nuevo minuciosamente durante las tareas de mantenimiento. Además, hemos enviado los datos a la fábrica, donde también los analizaremos de nuevo en detalle".

Así pues, tras la carrera de Bakú, Aston Martin se queda con dos abandonos y sin saber exactamente qué es lo que ha fallado. Según Stroll, esto encaja con la situación actual del equipo: "Por el momento, simplemente no cambia mucho. Estamos planificando más bien de cara al año que viene. Por eso sabemos que este año seguirá igual", afirmó Stroll. Desde su punto de vista, actualmente "no hay mucho de positivo; de hecho, nada de positivo".

Krack contradice a Stroll: los verdaderos avances en Aston Martin

Sin embargo, el director de operaciones de Aston Martin, Krack, discrepa en este punto: aunque el AMR26 no salió a pista en Bakú con un chasis nuevo, sí lo hizo con "algunas piezas más ligeras". "Eso es bueno, porque supone una ganancia de potencia", explicó Krack. El resultado del Gran Premio no refleja este progreso, "pero un coche más ligero siempre ayuda", según Krack.

Para Aston Martin —al igual que para Williams— esto supone un pequeño paso en la dirección correcta. Y es que, durante aproximadamente dos tercios de la temporada de Fórmula 1 de 2026, Aston Martin aún no había aprovechado al máximo el peso mínimo permitido para el monoplaza. "Ahora estamos muy cerca del límite de peso. Eso es muy bueno", afirmó Krack.

"Tenemos que seguir trabajando en ello, porque hacia el final de la temporada ya no se fabrican tantas piezas nuevas. En su lugar, se reparan las piezas existentes, y con las reparaciones estas se vuelven más pesadas. Por eso, cualquier margen de peso del que se disponga es muy importante".

¿Mejora decisiva solo en 2027?

Sin embargo, en lo que respecta al sistema de propulsión, Aston Martin sigue viendo margen de mejora. Alonso exige sobre todo a su socio de propulsión: "Cuando pisamos el acelerador, tenemos que poder confiar en Honda y en que las cosas sigan mejorando. Con la mejora del motor, este año hemos dado un paso adelante. Pero, como vemos, no es suficiente y tenemos que seguir trabajando".

El ingeniero jefe de Honda, Orihara, es consciente del déficit actual: "Sigue habiendo una brecha entre nosotros y los rivales más fuertes. Esto se debe principalmente a la potencia del motor en sí. Ese es el ámbito en el que debemos mejorar de cara al año que viene". Esto concuerda con la valoración de Stroll de que Aston Martin ya está centrando más su atención en 2027.