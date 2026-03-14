Franco Colapinto tuvo una gran recuperación el sábado en el Circuito Internacional de Shanghái, donde alcanzó la 12° posición en la clasificación para el Gran Premio de China.

El piloto argentino había tenido un viernes complicado que lo dejó 16° en la clasificación sprint y muy lejos de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, pero los cambios realizados a su A526 le permitieron dar un salto de rendimiento.

La jornada comenzó de manera positiva desde la carrera sprint, donde avanzó hasta el 12° lugar en la primera parte antes de ver la bandera a cuadros en el 14° puesto, y luego confirmó sus mejores sensaciones en la clasificación.

Si bien la sesión no arrancó del todo bien con una vuelta de 1m35s973, luego mejoró a 1m34s388 y finalmente a 1m33s634 en su intento final para terminar décimo en la Q1, dos puestos por delante de Gasly.

A la hora de la Q2, Colapinto arrancó con un tiempo de 1m33s616 que lo dejó 13° inicialmente, a 0s336 de lo hecho por Gasly para acomodarse octavo, y luego mejoró a 1m33s357 para ubicarse 12°, a tan solo cinco milésimas de Isack Hadjar, el último en avanzar a la Q3 con su Red Bull, y a 0s324 de la marca de Gasly, que fue quinto.

"Es realmente molesto. Podés encontrar eso en cualquier parte de la vuelta. Y eso es lo que lo hace aún más molesto", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, sobre la exigua diferencia que lo separó de un lugar en el top 10.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Pero el rendimiento hoy fue mucho mejor. El auto estaba en un lugar mucho mejor. Estoy realmente agradecido con el equipo por lo de ayer, porque estábamos teniendo muchos problemas de rendimiento y el equipo me ayudó a encontrarlo".

El piloto argentino insistió en su agradecimiento al equipo Alpine por ayudarlo a dar vuelta la situación respecto al viernes, lo que resultó en su mejor clasificación desde el Gran Premio de Canadá del año pasado.

"Entendieron que estábamos teniendo algunos problemas claros y lograron encontrar esa diferencia aerodinámica entre los autos. Hoy hicimos un trabajo realmente bueno entre sesiones para entenderlo, para llevar el auto a un lugar mucho mejor. Aunque todavía nos falta un poco; en el eje trasero nos falta algo de carga aerodinámica. Creo que en general es mucho mejor. Simplemente estoy agradecido por el esfuerzo que han hecho. Me ayudaron a entender lo que yo no podía entender en los datos".

En cuanto a las sensaciones que tuvo el sábado al volante del A526, Colapinto explicó: "Hoy el auto fue muy diferente de manejar, pero era mucho más rápido, mucho más consistente, tenía más carga aerodinámica y eso siempre es un gran beneficio. Es importante entender por qué, cuando va mal y cuando no somos lo suficientemente rápidos. Es realmente importante entender cuando no va como querés. El equipo hizo eso".

Con este avance, Colapinto se mostró confiado con la posibilidad de estar en la pelea por los puntos el domingo en la carrera de China.

"Ha sido un fin de semana positivo hasta ahora. Mañana vamos a luchar fuerte para sumar puntos", aseguró.