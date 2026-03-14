El fin de semana de carreras en China está siendo, hasta ahora, bastante complicado para Red Bull Racing y Max Verstappen. En la carrera sprint, Verstappen perdió la oportunidad de sumar puntos debido a una salida dramática, tras lo cual tuvo que conformarse con la novena posición.

Tras la carrera sprint, Red Bull ha ajustado la configuración del RB22 de Verstappen, pero no ha surtido el efecto deseado. Aunque ambos pilotos volvieron a alcanzar la Q3, con el octavo tiempo de Verstappen y el noveno de Isack Hadjar, de nuevo había pocos motivos para celebrar, sobre todo porque ambos pilotos fueron un segundo más lentos que el poleman, Andrea Kimi Antonelli.

Max Verstappen no estaba satisfecho con las sensaciones del RB22. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Otra vez un desastre total", reflexiona Verstappen ante Viaplay sobre la clasificación. "Sí, [hemos] cambiado bastante, [pero] no sirve de nada", suspira el holandés. Cuando se le pregunta si se trata de los mismos problemas que el viernes —cuando se quejó de la falta de equilibrio y agarre—, responde de forma breve pero contundente: "Sí".

Aunque la diferencia con el poleman era ahora menor que en la clasificación de sprint, a Verstappen le seguía costando mucho hacer una vuelta rápida. "No es nada agradable", describe el neerlandés de 28 años la sensación al volante del RB22. "Tampoco hay equilibrio alguno. Sí, tampoco sé qué pensar realmente. Simplemente no es nada agradable de conducir. Y, en realidad, tampoco se le puede sacar nada.”

Sin NLS1 para Verstappen Racing

Tras la clasificación, había un rayo de esperanza para Verstappen, ya que habría podido ver cómo se desempeñaba su equipo, Verstappen Racing, durante la primera carrera de la Nürburgring Langstrecke-Serie (NLS). Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas —hace un frío glacial, el asfalto está resbaladizo y hay niebla en el Infierno Verde—, el equipo ha decidido retirar el Mercedes-AMG GT3. "Tras consultar con los pilotos, los ingenieros y el proveedor de neumáticos, se ha decidido no correr riesgos innecesarios", comunicó el equipo.

Verstappen también se ha enterado y, por lo tanto, sabe que no verá a su equipo en acción. La semana que viene, el propio Verstappen se pondrá al volante en la segunda carrera de la temporada. "Sí, hace mal tiempo allí. Pero esperemos que la semana que viene el tiempo sea algo mejor", concluye el piloto de Red Bull.