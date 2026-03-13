Como el piloto con más experiencia en la historia de la Fórmula 1, Fernando Alonso lo ha visto todo. Desde correr para el modesto Minardi en el fondo de la parrilla, hasta el éxito con sus dos campeonatos y la controversia del Crashgate en Renault, una rivalidad perjudicial con su compañero de equipo en McLaren y los intentos fallidos de título con Ferrari.

La segunda etapa del veterano en McLaren incluyó un desastroso renacimiento de la legendaria asociación del equipo con Honda, que había cosechado un éxito icónico con Alain Prost y Ayrton Senna a finales de los años 80 y comienzos de los 90.

El fabricante japonés regresó a la F1 un año después de la introducción de las nuevas regulaciones de motores de 2014 y tuvo dificultades tanto en rendimiento como en fiabilidad. En medio de una abundancia de penalizaciones en la parrilla, la relación entre McLaren y Honda se deterioró rápidamente, y ambas partes siguieron caminos separados al final de la temporada 2017, con el equipo con sede en Woking optando por un suministro de motores Renault en su lugar.

Después de que humillara a Honda en su propio territorio, calificando su unidad de potencia como un "motor de GP2" por radio en el Gran Premio de Japón de 2015, ciertamente no se esperaba que Alonso volviera a trabajar con la marca.

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Photo by: McLaren

Pero el sinuoso camino de la carrera del bicampeón del mundo lo ha llevado de regreso a Honda, en un efecto mariposa que comenzó cuando Honda decidió abandonar la F1 en octubre de 2020, sin saber que estaba a punto de alcanzar la gloria en el campeonato; Red Bull construyó posteriormente su propio programa de motores junto a Ford; Honda dio un tardío giro de regreso a la F1; y Aston Martin decidió abandonar su estatus de cliente de Mercedes para asociarse con Honda como equipo oficial.

Una década después, la historia parece repetirse, ya que el Aston Martin AMR26 diseñado por Adrian Newey está lastrado por un motor Honda cuyas vibraciones dañan batería tras batería, e incluso han despertado preocupaciones sobre la salud de los pilotos.

El propietario multimillonario Lawrence Stroll ha invertido enormemente en el equipo con sede en Silverstone, intentando convertirlo en una escudería capaz de ganar el título o, al menos, de luchar por el campeonato. El tercer título mundial de F1 de Alonso, que persigue desde hace dos décadas, está demostrando ahora ser esquivo para el español, que cumplirá 45 años en 2026.

Entonces, ¿qué tan dura es la actual dificultad para Alonso? "Menos dura de lo que creen", respondió en la conferencia de prensa del jueves en el Gran Premio de China.

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Quiero decir, no es lo ideal. Todos queremos ganar. Somos 22 pilotos este año. Uno ganará, 21 estarán en un estado mental difícil y duro, porque para mí terminar tercero, quinto o 17°, realmente no cambia mucho.

"Tuve la suerte y el privilegio de vivir diferentes eras en la Fórmula 1 y de disfrutar conduciendo, y también fui muy afortunado de tener coches competitivos durante la mitad de mi carrera y conseguir más de 100 podios en la categoría. Así que ahora terminar, como dije, en cualquier posición que no sea primero, para mí es el mismo dolor y la misma lucha.

"Obviamente, ahora estamos en este camino con el equipo, que no es el inicio ideal, pero es el primer año de esta colaboración entre Aston Martin y Honda y tenemos que atravesar este momento en el tiempo, y estoy listo para ayudar tanto como pueda".

Alonso obviamente no puede ignorar los paralelismos con la era McLaren-Honda y, con la perspectiva del tiempo, vuelve a mostrarse más filosófico que nunca.

"Creo que ahora puedo ver las cosas con una perspectiva diferente y con otra madurez, pero no creo que hace 10 años las cosas fueran tan dramáticas", dijo. "Esto es la Fórmula 1, un deporte muy centrado en los medios. Cuando ganas algunos campeonatos básicamente compitiendo contra tu compañero de equipo, eres un dios, y luego cuando estás luchando y atraviesas un período difícil, todo se magnifica también.

"Para mí, la mayor sorpresa fue que durante todos estos últimos años se pensara que hace 10 años McLaren, Stoffel [Vandoorne], Jenson [Button] y yo —porque siempre parece que la gente solo recuerda a Fernando, pero creo que Jenson, Stoffel y McLaren decíamos lo mismo— que aquel proyecto, la unidad de potencia, no estaba lo suficientemente madura cuando empezamos, algo que ahora todo el mundo parece entender.

Fernando Alonso, McLaren and Jenson Button, McLaren Photo by: McLaren

"Pero hace dos o tres años parecía que yo estaba loco, hace 10 años, por criticar o decir algo así. Creo que hubo algunas frustraciones por radio, que estaban ahí, y como bicampeón del mundo y piloto competitivo, no estaba contento con la situación. Vaya, ¿debería haber estado feliz y aplaudiendo dentro del coche por el trabajo?

"Así que ahora, cuando todo el mundo ve desde fuera aquella situación y ve la situación actual, creo que son un poco más comprensivos con nosotros y entienden mejor los problemas. Y ahora lo que puedo hacer en el equipo es simplemente trabajar más duro, intentar ayudar a Honda todo lo que podamos, destinando algunos de los recursos que tiene Aston Martin al motor, a la unidad de potencia, a los problemas de vibraciones, a los problemas de despliegue de energía.

"Somos un solo equipo. Como dije, es un comienzo accidentado, pero espero que no dure demasiado".

No hubo un progreso real en términos de rendimiento el viernes en el Gran Premio de China, ya que Alonso se clasificó a 0.82s del Williams de Carlos Sainz, que fue 17° y quedó a 0.99s del tiempo de corte para entrar en la Q2.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pero el rendimiento todavía no es la prioridad de Aston Martin, especialmente porque se espera que el equipo siga limitando su kilometraje, ya que no dispone de tantas baterías de repuesto como le gustaría.

Consultado el jueves sobre cómo sería un fin de semana positivo, Alonso respondió: "Creo que, obviamente, cuando somos capaces de dar vueltas sin ningún problema, son vueltas muy importantes porque incluso ahora aquí, con Esteban [Ocon] y Pierre [Gasly, que estaban a su lado en la conferencia de prensa], ellos no estaban optimizados para Australia y aparentemente era el mismo caso para todo el mundo, y están, no sé, quizás 10 veces por delante de nosotros.

"Si ellos han completado 1.000 vueltas desde el test de Barcelona, nosotros quizás hemos completado 100, así que estamos nueve o diez veces por detrás. Así que si ellos todavía no están perfectamente optimizados, imaginen nosotros.

"Estamos en la casilla de salida, así que realmente necesitamos vueltas, necesitamos poder practicar y encontrar la ventana del coche y del lado del chasis. Eso obviamente será muy importante para el fin de semana, y estaré contento si nos vamos de China con unas prácticas libres más o menos normales, una clasificación más o menos normal, acumulando vueltas y probablemente intentando completar toda la carrera el domingo, si nos lo permiten". Una referencia apenas velada a la incapacidad del AMR26 para completar el Gran Premio de Australia debido a las preocupaciones mencionadas anteriormente.