Oscar Piastri: "Necesito una barra de remolque para engancharme al Mercedes"

Tras clasificarse tercero en Bakú después de superar una preparación complicada de cara a las sesiones principales, Oscar Piastri se mostró satisfecho con la posición en la parrilla que consiguió para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Sin embargo, el piloto McLaren cree que no es realista esperar llegar mucho más lejos en la carrera, dada la diferencia con Mercedes. Aunque el australiano solo perdió 0,001 s frente a Charles Leclerc en la Q3, la diferencia con George Russell fue de nada menos que 0,838 s.

Así que, cuando le preguntaron durante la rueda de prensa posterior a la clasificación si podría plantar cara al británico en la carrera, Piastri recurrió al sarcasmo.

"Si tiene un gancho de remolque al que pueda engancharme por detrás, quizá", sonrió. "Pero sí, ya veremos qué podemos hacer".

Dada la ventaja que Russell logró obtener sobre sus rivales, es fácil suponer que su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, le habría acompañado en la primera fila de no haber sufrido un accidente en la Q1; y en un circuito en el que es relativamente fácil adelantar, no es del todo descabellado que Antonelli aún pueda plantar cara a Piastri en la carrera.

Es más, los McLaren no parecían especialmente fuertes durante las sesiones de entrenamientos, lo que podría ser un indicio de que los monoplazas de color papaya podrían estar más a la defensiva que al ataque el día de la carrera. Piastri reconoció que el fin de semana ha sido difícil para la escudería de Woking, pero la clasificación deparó un resultado algo inesperado.

A pesar de no haber pasado del sexto puesto en ninguna de las sesiones de entrenamientos, llegó incluso a ser primero brevemente durante la Q3, aunque eso no fue realmente representativo en un circuito que no se adapta especialmente bien al coche de McLaren de este año.

Además, Piastri sufrió un problema con los frenos el viernes por la mañana, lo que obligó a su equipo a recurrir a métodos poco habituales para combatir las vibraciones: atar algunas piezas con bridas para no perder tiempo en pista.

"No ha sido un fin de semana fácil, desde luego, en varios aspectos", afirmó Piastri. "Ya sabes, no hemos sido especialmente rápidos. Además, tuvimos que utilizar bridas en nuestro coche durante todo el viernes, lo cual nunca es una buena señal. Así que ha sido un poco complicado para nosotros".

George Russell, Mercedes; Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"En la clasificación hemos encontrado algo de ritmo. Así que, sí, no es la primera vez que nos pasa esto este año. Parece que vamos un poco a la zaga en los entrenamientos, salimos a la clasificación y, sí, simplemente encontramos ese plus.

"Me sorprendió bastante vernos en primera y segunda posición tras la primera vuelta de la Q3, pero, por desgracia, no teníamos nada que hacer frente a George".

Aun así, el australiano cree que McLaren puede plantar cara al resto de equipos el sábado.

"Los Mercedes parecen increíblemente rápidos aquí", dijo, "pero el resto parece estar en un grupo más o menos similar. Y nuestro ritmo de carrera parecía bastante bueno ayer, para ser sincero. Así que creo que podemos aguantar y luchar en el grupo detrás de George, y ver en qué vuelta empieza Kimi a remontar también".

El compañero de equipo de Piastri, Lando Norris, saldrá quinto en la parrilla.