Colapinto explica su muy buen viernes en Bélgica: “Estoy más feliz que en carreras anteriores”

Franco Colapinto arrancó de muy buena manera el fin de semana del Gran Premio de Bélgica de F1 que se disputa en Spa-Francorchamps, uno de los circuitos clásicos de la temporada.

El ensayo inicial vio a Colapinto apenas en la 15° posición, pero ya por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y luego se destacó en el segundo entrenamiento al marcar el séptimo mejor registro de la jornada.

La vuelta de Colapinto fue de 1m47s147 y lo dejó incluso por delante de uno de los protagonistas del campeonato, George Russell, quien terminó justo detrás, y lo posicionó como el mejor fuera de los equipos top del campeonato.

"Creo que estoy más feliz que en los fines de semana y las carreras anteriores", arrancó Colapinto al analizar su viernes en Bélgica.

"Encontramos un poco más de rendimiento este fin de semana y también creo que las condiciones más frescas y un circuito con curvas de menor velocidad nos ayudaron y disimularon nuestras limitaciones. Así que seguimos trabajando de cara a mañana. Por supuesto, necesitamos encontrar un poco más de ritmo, pero es positivo estar por delante de los Racing Bulls. Hacía mucho tiempo que no estábamos delante de ellos, así que fue un día positivo", agregó.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Consultado sobre qué mejoras buscará encontrar en el coche para el sábado, el piloto de 23 años respondió: "Tenemos mucho trabajo por hacer. Creo que todavía no logramos encontrar bastante rendimiento en el auto y estamos trabajando para conseguirlo e intentar ser más competitivos mañana".

Colapinto confirmó una vez más este viernes su potencial cuando el A526 de Alpine es competitivo, ya que el argentino superó nuevamente a Gasly también en la FP2. El francés vio eliminado su mejor registro por exceder los límites de la pista, pero esa marca igualmente lo hubiera dejado detrás de Colapinto. Luego terminó el día con un accidente que motivó una bandera roja.

"Creo que en general me he sentido cómodo con el coche este año", comentó Colapinto.

"En líneas generales me sentí mucho mejor que la temporada pasada, y eso se está reflejando en los resultados y en lo que mostramos en la pista. Así que seguimos trabajando para mejorar aún más el coche y estar más veces por delante de los Racing Bulls. Ese es nuestro objetivo", concluyó.