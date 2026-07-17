F1 GP Bélgica 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación de Colapinto y Checo Pérez
Descubre cómo seguir la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica desde el trazado de Spa-Francorchamps.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli sorprendió al liderar la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica con un tiempo de 1m45.944s. El piloto de Mercedes superó por casi dos décimas a Lando Norris en una sesión accidentada que sufrió dos interrupciones por bandera roja. La primera detención ocurrió para limpiar grava en Stavelot, mientras que la segunda fue provocada por un fuerte choque de Pierre Gasly, quien perdió la parte trasera de su Alpine en Les Fagnes y destruyó su alerón contra el muro.
Max Verstappen se ubicó en la tercera plaza, por delante de Lewis Hamilton e Isack Hadjar, quien finalizó quinto pero arrastra una fuerte penalización en la parrilla por cambios en su unidad de potencia. Oscar Piastri y el argentino Franco Colapinto completaron los mejores siete puestos en un entrenamiento que interrumpió las simulaciones de carrera de las escuderías.
Horarios del GP de Bélgica de F1 2026: práctica 3 y clasificación
Práctica 3 (FP3)
- México: Sábado 18 de julio de 2026- 4:30h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 18 de julio de 2026- 4:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado de junio de 2026- 6:30h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 18 de julio de 2026- 6:30h
- Argentina: Sábado 18 de julio de 2026- 7:30h
- Uruguay/Paraguay: Sábado 18 de julio de 2026- 7:30h
Clasificación GP de Bélgica F1 2026
- México: Sábado 18 de julio de 2026 - 8:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 18 de julio de 2026 8:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 18 de julio de 2026- 9:00h
Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 18 de julio de 2026- 10:00h
- Argentina: Sábado 18 de julio de 2026- 11:00h
- Uruguay/Paraguay: Sábado 18 de julio de 2026- 11:00h
¿Cómo ver el GP de Bélgica de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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