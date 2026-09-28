Los horarios del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia y cómo verlo en vivo
El GP de Bahréin de F1 2026, que se disputará en Malasia, presenta horarios especiales para Latinoamérica. Aquí te contamos todos los detalles.
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08
Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
El Gran Premio de Bahréin de F1 tendrá como sede inédita el circuito de Sepang, en Malasia, lo que dará lugar a horarios muy diferentes de los habituales para los aficionados latinoamericanos.
El conflicto bélico en Medio Oriente llevó a cancelar la fecha original de la visita de la F1 al circuito de Sakhir, prevista para abril, y finalmente el evento fue trasladado a Malasia para disputarse bajo el nombre de Gran Premio de Bahréin durante el primer fin de semana de octubre.
La máxima categoría regresará entonces al Circuito Internacional de Sepang por primera vez desde 2017, para la segunda parada de un triplete de grandes premios que comenzó en Azerbaiyán y finalizará en Singapur.
George Russell viene de reencontrarse con la victoria en Bakú, tras lo que posiblemente haya sido su mejor fin de semana de la temporada 2026, mientras que su compañero y líder del campeonato, Kimi Antonelli, rindió por debajo de lo esperado. Habrá que ver si la situación se repite en Malasia o si el italiano recupera el nivel que lo llevó a encaminarse hacia el título.
Franco Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el mal trago de Bakú tras el choque del sábado, que provocó su primer abandono de la temporada. Sergio Pérez, en tanto, intentará dar continuidad a la destacada actuación que tuvo en Azerbaiyán, especialmente teniendo en cuenta la realidad de Cadillac en su primer año en la F1.
Horarios del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Práctica 1
-
México: jueves 1 de octubre a las 22:30h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: jueves 1 de octubre a las 22:30h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: jueves 1 de octubre a las 23:30h
-
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: viernes 2 de octubre a las 00:30h
-
Argentina: viernes 2 de octubre a las 01:30h
-
Uruguay / Chile / Paraguay: viernes 2 de octubre a las 01:30h
Práctica 2
-
México: viernes 2 de octubre a las 02:00h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: viernes 2 de octubre a las 02:00h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: viernes 2 de octubre a las 03:00h
-
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: viernes 2 de octubre a las 04:00h
-
Argentina: viernes 2 de octubre a las 05:00h
-
Uruguay / Chile / Paraguay: viernes 2 de octubre a las 05:00h
Práctica 3
-
México: viernes 2 de octubre a las 22:30h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: viernes 2 de octubre a las 22:30h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: viernes 2 de octubre a las 23:30h
-
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: sábado 3 de octubre a las 00:30h
-
Argentina: sábado 3 de octubre a las 01:30h
-
Uruguay / Chile / Paraguay: sábado 3 de octubre a las 01:30h
Clasificación
-
México: sábado 3 de octubre a las 02:00h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: sábado 3 de octubre a las 02:00h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: sábado 3 de octubre a las 03:00h
-
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: sábado 3 de octubre a las 04:00h
-
Argentina: sábado 3 de octubre a las 05:00h
-
Uruguay / Chile / Paraguay: sábado 3 de octubre a las 05:00h
Carrera
-
México: domingo 4 de octubre a la 01:00h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: domingo 4 de octubre a la 01:00h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: domingo 4 de octubre a las 02:00h
-
Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: domingo 4 de octubre a las 03:00h
-
Argentina: domingo 4 de octubre a las 04:00h
-
Uruguay / Chile / Paraguay: domingo 4 de octubre a las 04:00h
¿Cómo ver el GP de Bahréin de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
*FOX Sports Argentina transmite en diferido el GP de Bahréin.
Campeonato de pilotos antes del GP de Bahréin
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|302
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|2
|G. RussellMercedes
|236
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|3
|L. HamiltonFerrari
|199
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|179
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|6
|M. VerstappenRed Bull
|163
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8
|I. HadjarRed Bull
|86
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|59
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|37
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|13
|O. BearmanHaas
|20
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HülkenbergAudi
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|16
|E. OconHaas
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|17
|C. Sainz JrWilliams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|18
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
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