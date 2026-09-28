Los horarios del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia y cómo verlo en vivo

El Gran Premio de Bahréin de F1 tendrá como sede inédita el circuito de Sepang, en Malasia, lo que dará lugar a horarios muy diferentes de los habituales para los aficionados latinoamericanos.

El conflicto bélico en Medio Oriente llevó a cancelar la fecha original de la visita de la F1 al circuito de Sakhir, prevista para abril, y finalmente el evento fue trasladado a Malasia para disputarse bajo el nombre de Gran Premio de Bahréin durante el primer fin de semana de octubre.

La máxima categoría regresará entonces al Circuito Internacional de Sepang por primera vez desde 2017, para la segunda parada de un triplete de grandes premios que comenzó en Azerbaiyán y finalizará en Singapur.

George Russell viene de reencontrarse con la victoria en Bakú, tras lo que posiblemente haya sido su mejor fin de semana de la temporada 2026, mientras que su compañero y líder del campeonato, Kimi Antonelli, rindió por debajo de lo esperado. Habrá que ver si la situación se repite en Malasia o si el italiano recupera el nivel que lo llevó a encaminarse hacia el título.

Franco Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el mal trago de Bakú tras el choque del sábado, que provocó su primer abandono de la temporada. Sergio Pérez, en tanto, intentará dar continuidad a la destacada actuación que tuvo en Azerbaiyán, especialmente teniendo en cuenta la realidad de Cadillac en su primer año en la F1.

Horarios del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Práctica 1

México: jueves 1 de octubre a las 22:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: jueves 1 de octubre a las 22:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: jueves 1 de octubre a las 23:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: viernes 2 de octubre a las 00:30h

Argentina: viernes 2 de octubre a las 01:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: viernes 2 de octubre a las 01:30h

Práctica 2

México: viernes 2 de octubre a las 02:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: viernes 2 de octubre a las 02:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: viernes 2 de octubre a las 03:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: viernes 2 de octubre a las 04:00h

Argentina: viernes 2 de octubre a las 05:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: viernes 2 de octubre a las 05:00h

Práctica 3

México: viernes 2 de octubre a las 22:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: viernes 2 de octubre a las 22:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: viernes 2 de octubre a las 23:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: sábado 3 de octubre a las 00:30h

Argentina: sábado 3 de octubre a las 01:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: sábado 3 de octubre a las 01:30h

Clasificación

México: sábado 3 de octubre a las 02:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: sábado 3 de octubre a las 02:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: sábado 3 de octubre a las 03:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: sábado 3 de octubre a las 04:00h

Argentina: sábado 3 de octubre a las 05:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: sábado 3 de octubre a las 05:00h

Carrera

México: domingo 4 de octubre a la 01:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: domingo 4 de octubre a la 01:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: domingo 4 de octubre a las 02:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: domingo 4 de octubre a las 03:00h

Argentina: domingo 4 de octubre a las 04:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: domingo 4 de octubre a las 04:00h

¿Cómo ver el GP de Bahréin de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

*FOX Sports Argentina transmite en diferido el GP de Bahréin.

Campeonato de pilotos antes del GP de Bahréin