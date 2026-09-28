Acuerdo inminente entre Alpine y Geely: "Se espera el anuncio en cualquier momento"
La fecha límite de inscripción para 2027 está fijada para el 26 de noviembre, pero el director del equipo Signatech, Philippe Sinault, afirma que la transferencia de los coches A424 LMDh a la marca china es inminente y que los preparativos para el próximo año ya han comenzado.
Tras el anuncio del Grupo Renault de retirarse del FIA WEC a finales de año, su equipo oficial, Signatech, ha iniciado negociaciones para seguir compitiendo con los coches A424 LMDh bajo otra marca.
Aunque se ha especulado vinculando a la escudería francesa con varios fabricantes —especialmente BYD—, el gigante automovilístico chino Geely ha surgido en las últimas semanas como el principal candidato para esta asociación.
Sinault indicó que las conversaciones con el posible fabricante avanzan favorablemente —sin mencionar explícitamente a Geely—, ya que su objetivo es cerrar el acuerdo mucho antes de que expire el plazo de inscripción para la temporada 2027.
Al ser preguntado por Motorsport.com sobre lo cerca que estaba el equipo de tomar una decisión respecto al próximo año, el francés respondió: "Podría ocurrir en cualquier momento, la verdad, sobre todo porque el tiempo apremia. Pero aún tenemos margen para reaccionar y prepararnos para el éxito futuro. Así que estamos a la espera. Haremos un anuncio tan pronto como tomemos una decisión definitiva".
Al insistirle sobre si tenía en mente una fecha límite concreta, contestó: "La fecha límite de inscripción es el 26 de noviembre. Pero, como cabe imaginar, queremos que el asunto quede resuelto cuanto antes".
"No estamos en una situación de crisis en este momento. Todo lo relativo al futuro sigue bajo control. Ya veremos. Si tuviéramos que decidir el 25 de noviembre, sería muy complicado. Pero todas las partes implicadas son conscientes de los plazos, y necesitamos tomar una decisión lo antes posible de cara al futuro".
Philippe Sinault, Alpine Endurance Team
Foto di: Nikolaz Godet
Gran parte de la conversación gira en torno a Geely y Renault —titulares de los derechos de propiedad intelectual del vehículo— y no tanto al equipo Signatech, fundado por Sinault.
"Mi trabajo consiste en estar preparado por si se da luz verde. Una vez concluyan las negociaciones con Renault, la situación cambiará por completo, pero pueden estar seguros de que estaremos listos".
El A424 incorpora rasgos de diseño propios de la gama de vehículos de calle de Alpine, destacando especialmente sus característicos pilotos traseros, que lucen el logotipo de la marca.
Sinault señaló que para Signatech resultaría relativamente sencillo modificar la estética de su prototipo LMDh para adaptarlo a los requisitos de otro posible fabricante.
"Es una cuestión fácil de resolver. Lo fundamental no es eso, sino contar con una visión clara de futuro".
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins
Foto di: Motorsport.com Japan
Alpine no ha realizado pruebas privadas desde mayo, mientras que Signatech se ha centrado en asegurar el futuro del equipo más allá de las 24 Horas de Le Mans.
Aunque los cambios estéticos mencionados están previstos para 2027, la incertidumbre sobre los planes del equipo para la próxima temporada ha hecho imposible llevar a cabo una mejora sustancial del coche.
Al ser preguntado por la falta de pruebas este año, Sinault respondió: "Es cierto, pero seguimos avanzando. Como han visto en pista, continuamos esforzándonos al límite. Así que nos estamos preparando para el futuro y para 2027 al mismo tiempo".
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