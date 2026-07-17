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Fórmula 1 GP de Bélgica

Antonelli lidera la FP2 en Bélgica, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en el 20°

Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el más rápido en la segunda práctica del GP de Bélgica en Spa, seguido de Lando Norris y Max Verstappen. Franco Colapinto fue séptimo y Checo Pérez finalizó 20°. Pierre Gasly sufrió un accidente que provocó una bandera roja.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El primer entrenamiento del día no había sido del todo bueno para Kimi Antonelli, pero el líder del campeonato encontró velocidad por la tarde en Spa-Francorchamps para terminar la jornada en lo más alto.

Antonelli registró una vuelta de 1m45s944 durante los simulacros de clasificación para marcar lo mejor de la FP2, seguido por Lando Norris, de McLaren, a 0s190 de diferencia.

Max Verstappen, el más veloz en el primer ensayo del viernes, finalizó tercero, aunque a casi medio segundo del tiempo de Antonelli, con Lewis Hamilton e Isack Hadjar detrás, ya a siete décimas de la cima, mientras que Oscar Piastri fue sexto, a casi un segundo.

Franco Colapinto se destacó al marcar un tiempo de 1m47s147 que lo dejó séptimo con el Alpine A526. En contraste, Pierre Gasly terminó el día 18° y con un accidente que motivó una bandera roja.

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George Russell fue octavo, muy lejos de lo hecho por Antonelli, ya que el británico se ubicó a 1s285 de su compañero de equipo.

Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, con Leclerc 11° tras perder su mejor giro por exceder los límites de la pista.

Sergio Pérez finalizó 20°, justo detrás de Valtteri Bottas, con un mejor tiempo personal de 1m49s596.

Así se desarrolló la FP2 del GP de Bélgica:

La segunda práctica libre arrancó con pista seca y apenas un 10% de probabilidad de lluvia después de que el mal tiempo golpeara ligeramente el circuito de Spa-Francorchamps tras el primer ensayo del día.

Bottas marcó el primer tiempo de la sesión con 1m51s014 en un inicio donde los neumáticos medios -el compuesto C3 de Pirelli- fueron la elección de todos en los primeros minutos de la FP2.

Apenas comenzada la actividad, el tiempo con el que Verstappen lideró la primera práctica fue superado con un registro de Antonelli de 1m46s911, seguido muy de cerca por los Red Bull, ya que Hadjar y Verstappen quedaban a 0s011 y 0s031, respectivamente.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Guido De Bortoli / Getty Images

Colapinto se ubicaba décimo en el orden al cumplirse diez minutos de la sesión luego de una vuelta de 1m48s642, mientras que Checo Pérez era 16° con 1m50s035.

La práctica fue detenida con bandera roja poco después debido a la presencia de grava sobre la pista en diferentes sectores de la línea de tránsito de los coches, pero la actividad no tardó en reanudarse tras un trabajo de limpieza de los comisarios.

Antonelli bajó la referencia de la sesión a 1m45s944 al girar con neumáticos blandos, relegando a Verstappen por casi medio segundo pese a llevar el mismo compuesto, con Hadjar a siete décimas, también con los C3 de Pirelli.

Los Ferrari tampoco podían seguir el ritmo de Antonelli al montar también los blandos: Hamilton se colocaba tercero, a siete décimas, poco por delante de Hadjar, con Leclerc quinto, a un segundo del italiano, pero luego perdería esa vuelta por exceder los límites de la pista.

Norris le dio protagonismo a McLaren por primera vez en el día al entrar en la segunda media hora de la sesión, momento en que el campeón reinante marcó una vuelta de 1m46s134 para colocarse segundo, a 0s190 de Antonelli.

Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Por su parte, Colapinto marcó una gran vuelta de 1m47s147 para trepar a la sexta posición, delante de un Russell que se ubicaba séptimo, a una diferencia de 1s285 de Antonelli. Gasly, en tanto, era noveno con 1m47s360, pero luego perdía la vuelta por exceder los límites de la pista en la curva 4, en la parte alta de la sección Eau Rouge-Raidillon.

Piastri, quien se perdió los minutos iniciales de la sesión mientras McLaren aún trabajaba en la fuga hidráulica que lo afectó al final de la FP1, avanzó hasta el sexto puesto con una vuelta sobre neumáticos blandos de 1m46s926.

Los pilotos luego cambiaron el foco a trabajar en el ritmo de carrera, pero la acción se detuvo con bandera roja por un accidente de Gasly a 15 minutos del final, cuando el francés perdió el control de su coche a la salida de la curva 14 y fue a golpear contra las defensas.

La bandera verde regresó a dos minutos del final para permitir a los pilotos regresar a la pista y realizar ensayos de largada con vistas a la carrera del domingo.

Fórmula 1 - GP de Bélgica Belgium - 2° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

1'45.944

S 237.997
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.190

1'46.134

0.190 S 237.571
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 21

+0.472

1'46.416

0.282 S 236.941
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.747

1'46.691

0.275 S 236.331
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+0.770

1'46.714

0.023 S 236.280
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.982

1'46.926

0.212 S 235.811
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.203

1'47.147

0.221 S 235.325
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+1.285

1'47.229

0.082 S 235.145
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 20

+1.350

1'47.294

0.065 S 235.002
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 16

+1.490

1'47.434

0.140 S 234.696
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+1.524

1'47.468

0.034 S 234.622
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 16

+1.848

1'47.792

0.324 S 233.917
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 17

+2.008

1'47.952

0.160 S 233.570
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 19

+2.014

1'47.958

0.006 S 233.557
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.075

1'48.019

0.061 S 233.425
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.312

1'48.256

0.237 S 232.914
17 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.389

1'48.333

0.077 S 232.749
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+3.011

1'48.955

0.622 S 231.420
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 19

+3.255

1'49.199

0.244 S 230.903
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 20

+3.652

1'49.596

0.397 S 230.066
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 17

+5.187

1'51.131

1.535 S 226.888
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 19

+5.474

1'51.418

0.287 S 226.304
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