Alpine perdió la victoria del WEC en Fuji porque "no quería sacrificar un coche"

Alpine afirma que perdió una victoria casi segura en la carrera del World Endurance Championship del domingo en Fuji porque no quería "sacrificar" ninguno de sus hypercars en la ronda final de paradas en boxes.

El fabricante francés parecía encaminado a una victoria dominante en la sexta ronda de la temporada, con su pareja de prototipos A424 LMDh ocupando la primera y segunda posición al entrar en la última hora.

Pero un coche de seguridad tardío provocado por un violento accidente en el que se vio involucrado el #58 McLaren LMGT3 cambió el panorama de la carrera, con Toyota cargando poco combustible en el #8 TR010 y optando por no montar neumáticos nuevos para impulsar a Ryo Hirakawa al liderato.

Alpine adoptó un enfoque mucho más conservador, llevando ambos coches a boxes al mismo tiempo y montando dos neumáticos nuevos para el esprint final hasta la meta.

Esto dejó al #35 Alpine conducido por Charles Milesi en tercera posición, por detrás del #8 Toyota y el #15 BMW, mientras que el hasta entonces líder #36 Alpine cayó al quinto puesto, detrás del #009 Aston Martin.

Victor Martins remontó entonces posiciones con el coche #36 hasta alcanzar la parte trasera del Toyota de Hirakawa, pero finalmente se quedó a 0,591 segundos de la victoria en lo que fue el final más ajustado en la historia del WEC.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Photo by: JEP

El director deportivo de Alpine, Nicolas Lapierre, dijo que priorizó el "espíritu de equipo" en la ronda final de paradas en boxes, creyendo que podría haber derrotado a Toyota si hubiera puesto todo su peso detrás de un solo coche.

"Es una sensación agridulce porque subimos el coche al podio, sumamos un número récord de puntos en el fin de semana de carrera con 30 puntos", dijo Lapierre.

"Pero obviamente [después de] tener los coches al frente durante la mayor parte de la carrera, siempre es decepcionante no ganar.

"El factor clave principal fue bajo el último coche de seguridad. No queríamos sacrificar un coche, así que metimos los dos coches en boxes al mismo tiempo y por eso perdimos tiempo y nos adelantaron varios coches.

"Al final podríamos haber ganado la carrera y terminado lejos con el otro si lo hubiéramos sacrificado. Decidimos apostar por el espíritu de equipo y estar con los dos coches al final.

"Fue mi decisión, así que la asumí.

"Al final terminamos segundos, lo que sigue siendo un muy buen resultado para el equipo, pero por supuesto, decepcionante no ganar hoy."

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Photo by: JEP

La situación de Alpine se complicó por la posición de sus boxes, con el coche #36 que había estado liderando la carrera situado directamente detrás del #35 hermano en el pitlane.

Esto significaba que el #36 habría perdido tiempo esperando al coche hermano o mientras los mecánicos lo empujaban para apartarlo.

"Hicimos neumáticos por nuestro coche hermano que estaba delante y no perdíamos tiempo por el coche hermano; tienes que retroceder y luego volver a salir", explicó Martins. "No perdimos tiempo haciendo neumáticos y entonces era una ventaja, por eso lo hicimos."

El periodo de neutralización —un VSC seguido de un despliegue completo del coche de seguridad— duró casi 30 minutos, mientras los comisarios recuperaban el McLaren varado de Finn Gehrsitz.

Esto favoreció al #8 Toyota, que llevaba mucho menos combustible que el Alpine.

"Creo que hicieron un buen trabajo", dijo Martins sobre Toyota. "Es justo decir que apostaron, les salió bien y lo anticiparon bien.

"Estaban en posición de hacerlo, al estar al final del pitlane, viendo a todos en el pitlane entrar, puedes cargar poco combustible o simplemente salir antes de que lleguemos.

"Estaban en una buena posición y quizá nosotros no hicimos lo suficiente, pero es fácil decirlo después de la carrera."

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP

Martins, que compartió el #36 Alpine con Jules Gounon, admitió que estaba decepcionado por el resultado de la carrera, pero se mostró alentado por el segundo podio del equipo en otras tantas carreras.

"Fuimos dominantes este fin de semana, hicimos un muy buen trabajo", dijo. "Después de Austin, donde tuvimos un gran coche, es el segundo fin de semana consecutivo en el que siempre estamos al frente.

"Nos promovieron a la pole [después de que la clasificación se suspendiera por lluvia], pero habríamos estado en la pelea por la pole otra vez.

"Luego en la carrera, como en Austin otra vez, tuvimos un poco de mala suerte. En Austin, estábamos en la pelea con el #7 Toyota, y ahora otra vez éramos primero y segundo [antes del último coche de seguridad], así que creo que el coche va sobre raíles.

"Los chicos están haciendo un trabajo estupendo, siempre estamos mejorando, damos buenos comentarios al equipo para intentar trabajar en nuestro sistema, en el coche. Estábamos preparados para cualquier condición hoy, en mojado, en seco. Luego nos faltó un poco, pero a veces las carreras son así."

Aunque el #36 Alpine terminó segundo, la unidad hermana compartida por Ferdinand Habsburg y Charles Milesi acabó cuarta, por detrás del #15 BMW, que también avanzó en la clasificación con una apuesta estratégica tardía.