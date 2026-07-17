El curioso concurso por el que Racing Bulls decidió cuál piloto usaría las actualizaciones en Spa

Dado que el dúo Racing Bulls, formado por Liam Lawson y Arvid Lindblad, ha conseguido puntuar en carreras consecutivas, aprovechando la mejora en el rendimiento del equipo de Fórmula 1 tras una eficaz actualización en Canadá, ninguno de los dos pilotos ha necesitado motivación adicional para superar al compañero de box.

Pero cuando Racing Bulls solo pudo instalar una de sus actualizaciones en Spa-Francorchamps en uno de los coches, el equipo decidió aprovechar el espíritu competitivo de su dúo de pilotos para subir un poco el listón.

Racing Bulls presentó en Bélgica su último paquete de mejoras, que incluye un alerón trasero revisado, un conjunto de tambores de freno delanteros y una cubierta del motor rediseñada. Como parte de sus esfuerzos por optimizar el flujo de aire alrededor de la cubierta del motor, la escudería anglo-italiana también estrechó su arco de seguridad, lo que ha requerido una modificación del chasis que ha consumido muchos recursos.

Como no pudo realizar esa modificación en ambos monoplazas a tiempo para Spa, el director del equipo, Alan Permane, decidió convertir la mejora del arco de seguridad en una pequeña competición entre sus dos pilotos.

"Lo que hice fue sentarme con ambos pilotos en Austria", explicó Permane. "Habíamos tenido una clasificación muy buena. Pensé: “Vale, ahora que todo el mundo está de buen humor, les daré una mala noticia. Tenemos una buena mejora en camino, pero solo podemos aplicarla a un coche para Spa, y el otro coche estará listo para la carrera siguiente, en Budapest".

"Así que, primero sugerí que la opción más sencilla para que fuera justo era no actualizar ningún coche para Spa y luego actualizarlos a los dos para Budapest. Por supuesto, me miraron como si estuviera loco, y yo nunca habría hecho algo así, así que en realidad no lo consideramos en serio.

"Lo siguiente que dije fue que podíamos lanzar una moneda al aire, o que podíamos darle un toque divertido y decir que quien se clasificara en primera posición en Silverstone se llevaría la mejora".

Una comparación lado a lado, en la que se aprecia a la derecha el arco de seguridad más estrecho de Lindblad.

Lawson y Lindblad, que han estado muy igualados en las últimas carreras, no necesitaron oír nada más y aceptaron encantados subir la apuesta. "Los dos se apuntaron a eso, y eso es lo que hicimos", dijo Permane.

Ambos pilotos pasaron a la Q3 en Silverstone, pero mientras que Lindblad fue capaz de seguir rebajando su tiempo de vuelta para clasificarse noveno, Lawson no pudo mejorar y se conformó con el décimo puesto, lo que decidió la minicompetición a favor del novato.

Sin embargo, en aras de la equidad, Permane sugirió que Lawson tendría prioridad la próxima vez que se diera una situación similar. "Creo que lo que haremos si vuelve a ocurrir más adelante en la temporada —y puede que ocurra más adelante porque tenemos otra gran actualización por delante en algún momento— es que le daremos la prioridad a Liam", explicó.

"No volveremos a hacerlo así. La próxima vez se lo quedará automáticamente. Pero intentamos darle un toque divertido en lugar de limitarnos a asignárselo a alguien".

Racing Bulls ha sido el mejor del resto, liderando el pelotón intermedio de la F1 desde que incorporó una mejora significativa a su monoplaza en Montreal, en forma de un suelo rediseñado.

"Empezamos a desarrollar este coche un poco tarde el año pasado", explicó Permane. "El año pasado estábamos inmersos en nuestra propia lucha por el campeonato, por ese sexto puesto, y eso era muy importante para nosotros. Pensábamos que las primeras carreras iban a ser un poco complicadas.

"Trajimos una mejora muy importante para Melbourne y hemos seguido mejorando el coche a lo largo de la temporada. Creo que lo que realmente dio un giro al coche fue el suelo que trajimos a Montreal, y eso sí que lo hizo brillar".

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