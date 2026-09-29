¿Era Bakú realmente la mejor oportunidad de Verstappen para ganar en la F1 de 2026?

Cuando Verstappen entró el viernes en la zona VIP de Red Bull para su rueda de prensa con los medios holandeses —que, por cierto, en Azerbaiyán solo contaba con dos periodistas holandeses—, el mensaje fue claro: el Circuito Urbano de Bakú ofrecía a Red Bull su mejor oportunidad de ganar una carrera este año, pero Verstappen añadió: "Hemos hecho un gran trabajo echándolo todo a perder".

Un día después, aún así estuvo muy cerca de la victoria. Es cierto que consideró que la diferencia de tan solo 0,196 segundos en la línea de meta era algo engañosa debido a l e accidente de Valtteri Bottas y al problema de impulso de George Russell, pero el ritmo de carrera de Red Bull fue innegablemente bueno, sobre todo con los neumáticos blandos.

Esto no solo se debió a la impresionante velocidad máxima alcanzada en la recta más larga del calendario de F1, sino también a las mejoras que Red Bull introdujo en Bakú. Se trataba del último paquete significativo para el RB22 y, según ambos pilotos, la mejora —que incluía un nuevo suelo y unos pontones laterales " " revisados— cumplió con las expectativas.

Además del rendimiento puro, la mejora también hizo que ambos pilotos se sintieran más cómodos en el coche, al menos en el trazado de Bakú.

"Bakú es un circuito muy específico, con un asfalto concreto, pero por cómo se comportaba el coche en cuanto al equilibrio en las curvas este fin de semana, desde la primera vuelta de la FP1, pensé: “Vale, esto pinta bastante bien”", afirmó Isack Hadjar.

"En cuanto a la segunda parte del coche [la unidad de potencia], sin duda nos queda mucho por mejorar en comparación con Mercedes. Pero en cuanto al comportamiento en frenada, el coche ha dado un paso adelante respecto a Budapest", afirmó Hadjar, refiriéndose a la última carrera antes de su lesión en la muñeca. "Así que, sí, estoy muy contento con eso [la sensación en el coche]".

Verstappen compartió esa opinión y sintió la confianza necesaria para atacar las curvas, algo tan importante en un circuito como el de Bakú.

"Sí, bueno, es un circuito único. Tiene principalmente curvas de 90 grados, pero probablemente se notaba un poco más de equilibrio", afirmó el holandés.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Pero, como he dicho, tenemos otros problemas en el coche que realmente tenemos que solucionar, porque ahí es donde está el tiempo de vuelta ‘gratis’. En eso es en lo que estamos trabajando. Pero en cuanto a los elementos de rendimiento, han funcionado bien y hemos estado bastante contentos todo el fin de semana con lo que me ha dado el coche".

Al referirse a los problemas que le han costado tiempo de vuelta "gratis", Verstappen se refiere a los problemas de "degradación del coche" y al rendimiento del sistema eléctrico de la unidad de potencia, que no es óptimo en comparación con el de Mercedes.

A pesar de que las mejoras del equipo técnico liderado por Pierre Waché han funcionado bien, Verstappen sostiene que el fin de semana de carreras de Bakú era la mejor oportunidad de victoria de Red Bull en 2026.

Esto no se debe solo al trazado, sino también a que Mercedes contará en Malasia con su tan esperado paquete de mejoras para el W17, además de tener en proyecto una mejora a ADUO para la unidad de potencia.

"Si traen una mejora a Malasia, entonces la cosa se nos va a poner un poco más difícil", afirmó el cuatro veces campeón del mundo.

"Si Mercedes trae una mejora y funciona, dará otro paso adelante, y eso no es lo que uno quiere. Hará que ganar sea aún más difícil, pero lo intentaremos cada fin de semana y, por supuesto, si surge la oportunidad, iremos a por ella".

Charles Leclerc, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Cuando Motorsport.com pregunta a Mekies si él lo ve de la misma manera, o si, por el contrario, el ritmo de carrera en Bakú le da confianza en que habrá más oportunidades, el director del equipo responde:

"Creo que ambas afirmaciones son correctas.

"Me parece acertado lo que dice Max al evaluar este circuito, ya que, sobre el papel, era el que más nos favorecía . Así que creo que tiene razón: probablemente haya sido el circuito más favorable para nosotros en cuanto a las características del coche.

"Del mismo modo, creo que el rendimiento que hemos mostrado en la carrera nos da buenas esperanzas de que tendremos un par de oportunidades más antes de que termine el año".

Además, Mekies subraya que los fines de semana de carrera que quedan este año no solo se centran en asegurar esa tan codiciada victoria. Es al menos igual de importante para Red Bull aprender de cara a 2027, lo que, en el mejor de los casos, le permitiría fabricar un coche capaz de luchar de forma constante en las primeras posiciones la próxima temporada.

Verstappen ya ha dicho en varias ocasiones que ciertos cambios de mayor envergadura ya no son posibles en 2026, pero que son necesarios para aspirar al título el año que viene. Mekies lo reconoce y afirma que las carreras que quedan son importantes también en ese sentido.

"Además de tener un par de oportunidades más para conseguir esa primera victoria, también es bueno acudir a circuitos en los que nos va a resultar más difícil, porque eso es precisamente a lo que tenemos que enfrentarnos para seguir progresando".

No obstante, un año sin victorias sería algo excepcional, ya que sería la primera vez desde 2015 tanto para Verstappen como para Red Bull —hace más de una década—.