Norris se disculpa con Colapinto tras pedir que sea suspendido de la F1: "Estuvo mal de mi parte"

El vigente campeón del mundo de F1, Lando Norris, se ha disculpado con Franco Colapinto por exigir una sanción de una carrera para el piloto de Alpine tras la colisión en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto provocó un accidente múltiple en el reinicio de la vuelta 36 al bloquear en la curva 1 del resbaladizo circuito urbano de Bakú, lo que lo eliminó a él, a su compañero Pierre Gasly y a Norris, de McLaren.

Norris quedó furioso por el accidente, al considerar que la conducción imprudente de Colapinto debía ser castigada con dureza por los comisarios de carrera de la F1.

"No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer prohibiciones de correr por este tipo de cosas", se desahogó Norris.

"Es una imprudencia de la gente. Cuesta mucho dinero. Todas mis piezas están ahora en la basura. La gente simplemente debería ser sancionada, porque esa no es una conducción que merezca estar en la Fórmula 1.”

Cuando se le preguntó si había circunstancias atenuantes por lo ocurrido en el resbaladizo circuito de Bakú, Norris añadió: "En la Fórmula 1, creo que esperas que los pilotos anticipen las cosas.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"El agarre va a ser bajo. Las temperaturas de los neumáticos son bajas, ni siquiera estaban tan bajas. En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas así, es porque [ellos] no deberían estar ahí.

"No lo he visto, pero si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías tener al menos una sanción de una carrera."

Con el beneficio de dos días para reflexionar sobre el incidente, Norris se ha retractado ahora de esos comentarios y dice que se ha disculpado en privado con Colapinto, después de haber desatado más abusos en línea que han marcado la carrera del argentino en la F1.

"Fin de semana difícil en general en Bakú y, por supuesto, un final decepcionante y prematuro de la carrera", publicó Norris en redes sociales.

"Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que sencillamente no debería haber dicho.

"Lo sé bien y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa; estuvo mal de mi parte. He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte de las carreras y de pelear al límite.

"Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos emocionados por volver a competir este fin de semana."

Colapinto asumió la responsabilidad por su "gran error", que también enfadó al jefe de Alpine, Flavio Briatore, ya que le costó al equipo un doble resultado en los puntos.

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