Oficial: Cadillac anuncia el show run con Checo Pérez en Ciudad de México; conoce el día y el horario

De forma oficial, Cadillac confirmó que su primer show run en la historia se realizará en la Ciudad de México, esto como parte del Gran Premio de la Ciudad de México, pero también para celebrar un motivo especial: la histórica marca de los 300 Grandes Premios disputados en la máxima categoría por Sergio Pérez.

La exhibición marcará el preámbulo perfecto para la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el ansiado reencuentro del tapatío con la afición mexicana tras su ausencia en la edición de 2025.

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX Photo by: Bernardo Maldonado

¿Dónde será la exhibición de Sergio Pérez con Cadillac y en qué horario?

Cadillac realizará la exhibición junto a Checo Pérez en la emblemática avenida Reforma de la capital del país, un lugar donde el piloto originario de Jalisco ya se ha presentado en el pasado. La cita del evento que se realizará entre el equipo americano, grupo CIE quienes son promotores de la carrera, y el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, se celebrará el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 am.

El recorrido se encuentra en evaluación pero sabe que gente de Cadillac, CIE y el gobierno de la Ciudad de México tienen identificadas la zona del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora como zonas de interés. Además, se están afinando detalles para la colocación de gradas y permitir la mayor cantidad de asistentes.

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Para el piloto tapatío, este evento sobre una de las avenidas más emblemáticas de la capital representa el arranque de una semana histórica en su trayectoria deportiva.

"Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, dijo el mexicano.

Por su parte, Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, resaltó la trascendencia de acercar la F1 a la gente en una de las zonas más públicas de México.

"Estamos muy emocionados de recibir nuevamente a Sergio Pérez en México y de acompañarlo en un momento tan especial de su trayectoria, como lo es alcanzar los 300 Grandes Premios en Formula 1. Este Show Run es también una oportunidad para llevar la emoción de la máxima categoría más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México", expresó el directivo.

Asimismo, Marcin Budkowski, director del equipo Cadillac, destacó la relevancia de este hito para la escudería estadounidense en su año de debut dentro del campeonato:

"Para Cadillac F1 Team, competir por primera vez en la Ciudad de México es un motivo de enorme orgullo, y hacerlo mientras Checo celebra su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo. La pasión de los aficionados mexicanos es legendaria, por lo que contar con Checo para representar a nuestro equipo en las icónicas calles de Paseo de la Reforma, antes de que siquiera comience el fin de semana de carrera, es una gran oportunidad para que puedan ver de cerca a su héroe local", concluyó Budkowski.