Gasly advierte qué necesita para trabajar con Colapinto en Alpine: “Respeto”
El piloto francés señaló que “mientras haya respeto todo es posible” al referirse a continuar compartiendo equipo con Franco Colapinto en Alpine tras el choque en Bakú.
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
Pierre Gasly sostiene que el "respeto" será fundamental para continuar su asociación con Franco Colapinto en la escudería Alpine de Fórmula 1.
El piloto argentino cometió un error el sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán que dejó serias consecuencias en Alpine, ya que chocó contra Gasly y el incidente dejó fuera de la carrera a los dos pilotos del equipo, además de a Lando Norris, de McLaren.
Colapinto pidió perdón de inmediato por lo sucedido, y Gasly dijo ante la prensa escrita, donde estuvo Motorsport.com, que las aceptaba, pero que no estaba contento con lo ocurrido.
El choque en el circuito urbano de Bakú llegó tras un tenso final entre ambos pilotos de Alpine en la carrera anterior de Madrid, cuando el argentino se vio obstaculizado por el francés en el final mientras luchaba por mantener detrás a Oscar Piastri. Luego llegaron comentarios contra Gasly y su familia en las redes sociales, por los cuales el francés expresó su frustración.
El piloto de 30 años fue consultado tras la carrera en el circuito urbano de Bakú por su relación con Colapinto y si confiaba en que podría seguir existiendo una buena asociación entre los compañeros de equipo ante los últimos acontecimientos.
"Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible", dijo Gasly a Sky Sports F1.
Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Gasly se mostró especialmente decepcionado por el accidente en Azerbaiyán porque sentía que era posible llevarse un muy buen resultado de carrera, donde había clasificado como el mejor del resto y se mantenía en esa condición al momento del choque ocurrido a 15 vueltas del final.
"Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada", dijo.
"Y el ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis (Hamilton) y Lando durante la mayor parte de la carrera. Y teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio. Así que creo que hay muchos aspectos positivos para rescatar".
"Pero todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos. Y al final, Racing Bulls nos superó por una gran cantidad de puntos".
Pese a la frustración, Gasly se mostró deseoso por dejar atrás lo ocurrido en Bakú y apuntar a recuperar terreno en la batalla con Racing Bulls.
"Así que no fue un día ideal. Pero sí, estoy seguro de que vamos a dejar esto atrás. Y, lamentablemente, hoy perdimos puntos. Y espero que podamos recuperarlos de acá hasta el final del año".
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