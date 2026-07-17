VIDEO: El fuerte accidente de Pierre Gasly que detuvo la FP2 en Bélgica
El francés causó serios daños a su Alpine en la segunda práctica del viernes del Gran Premio de Bélgica tras sufrir un fuerte accidente.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Pierre Gasly no tuvo una buena primera jornada de actividad en el circuito de Spa-Francorchamps, ya que su día terminó de la peor manera.
El piloto de Alpine chocó en la parte final del segundo entrenamiento libre, cuando los equipos ya habían dejado atrás los simulacros de clasificación para centrarse en el ritmo de carrera.
Gasly perdió el control de su monoplaza a la salida de la curva 14 y fue a golpear contra las defensas con la parte trasera del A526, lo que provocó importantes daños en el coche.
"Lo perdí completamente de la nada. Debo haber perdido la parte trasera", dijo Gasly por la radiocomunicación apenas se detuvo.
La sesión fue detenida con bandera roja a 15 minutos del final para permitir que los comisarios de pista retiraran el Alpine de Gasly y dejaran el circuito nuevamente en condiciones. Sin embargo, el trabajo se extendió durante varios minutos y los pilotos solo tuvieron tiempo de realizar prácticas de largada al terminar la sesión.
Previamente, Gasly había visto eliminada su mejor vuelta en la práctica —1m47s360, con la que hubiera sido décimo— por exceder los límites de la pista en la curva 4. Esto lo dejó en el 18° puesto final, solo por delante del Cadillac de Sergio Pérez y de los dos Aston Martin.
VIDEO: El accidente de Pierre Gasly en la FP2 del GP de Bélgica
Share Or Save This Story
Alpine prepara mejoras "grandes" para recuperar terreno ante Racing Bulls
Alpine trabaja “intensamente” en mejoras de cara al GP de Bélgica
Gasly enciende la alarma en Alpine: “Perdemos por todas partes” ante Racing Bulls
Colapinto, sobre su futuro en Alpine para 2027: “Ojalá no tenga que esperar hasta fin de año”
Alpine prueba con Gabriele Mini en Silverstone
Colapinto revela por qué Las Vegas marcó el momento más difícil de su carrera en la F1
Últimas noticias
VIDEO: El fuerte accidente de Pierre Gasly que detuvo la FP2 en Bélgica
Antonelli lidera la FP2 en Bélgica, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en el 20°
F1 EN VIVO: la FP2 del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa
Red Bull usó un día de filmación en Silvertone para mejorar las arrancadas
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments