VIDEO: El fuerte accidente de Pierre Gasly que detuvo la FP2 en Bélgica

Pierre Gasly no tuvo una buena primera jornada de actividad en el circuito de Spa-Francorchamps, ya que su día terminó de la peor manera.

El piloto de Alpine chocó en la parte final del segundo entrenamiento libre, cuando los equipos ya habían dejado atrás los simulacros de clasificación para centrarse en el ritmo de carrera.

Gasly perdió el control de su monoplaza a la salida de la curva 14 y fue a golpear contra las defensas con la parte trasera del A526, lo que provocó importantes daños en el coche.

"Lo perdí completamente de la nada. Debo haber perdido la parte trasera", dijo Gasly por la radiocomunicación apenas se detuvo.

La sesión fue detenida con bandera roja a 15 minutos del final para permitir que los comisarios de pista retiraran el Alpine de Gasly y dejaran el circuito nuevamente en condiciones. Sin embargo, el trabajo se extendió durante varios minutos y los pilotos solo tuvieron tiempo de realizar prácticas de largada al terminar la sesión.

Previamente, Gasly había visto eliminada su mejor vuelta en la práctica —1m47s360, con la que hubiera sido décimo— por exceder los límites de la pista en la curva 4. Esto lo dejó en el 18° puesto final, solo por delante del Cadillac de Sergio Pérez y de los dos Aston Martin.

VIDEO: El accidente de Pierre Gasly en la FP2 del GP de Bélgica