Russell avisa que el Mercedes "fuera de ritmo" necesita ajustes en Sepang

George Russell considera que necesita hacer un ajuste en su monoplaza de Fórmula 1 de Mercedes, ya que cree que está "fuera de ritmo" en el Gran Premio de Baréin en Malasia.

El piloto de Mercedes terminó segundo y séptimo en las dos sesiones de entrenamientos del viernes, respectivamente a 0.383s y 0.492s de los más rápidos, Max Verstappen y Charles Leclerc.

Fue aún peor para su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, ya que el piloto dominante de 2026 tuvo problemas de ritmo al quedar quinto y octavo en sus salidas a pista de Sepang.

Todo esto llega el fin de semana en que Malasia vuelve a la F1 por primera vez desde 2017 en nombre de Bahréin, que no puede albergar una prueba debido al conflicto en curso en Oriente Medio.

Como es habitual, las sesiones de entrenamientos vieron cómo el clima cálido y húmedo del Sudeste Asiático desempeñó un papel enorme, mientras que la amenaza de lluvia es constante pese a que aún no ha caído.

Russell declaró a F1 TV: "Fue realmente genial conducir en este circuito, nunca había pilotado aquí antes; es un lugar realmente icónico.

"Así que eso fue genial, pero con estas condiciones la degradación de los neumáticos es enorme para todos y los coches están operando en una ventana muy diferente.

"Creo que como equipo simplemente no tenemos el coche exactamente donde necesitamos que esté y tenemos que hacer algunos ajustes de puesta a punto, ya que estamos un poco fuera de ritmo".

George Russell, Mercedes Photo by: Srinivasa Krishnan

La FP1 es posiblemente más representativa de lo que Mercedes puede lograr, ya que en los segundos entrenamientos ninguno de los dos pilotos marcó una vuelta con neumático blando debido a que cometieron errores por separado en el sector final.

Así que todavía hay más por venir del W17, muy actualizado, que cuenta con siete componentes renovados, centrados principalmente en el suelo del coche, así como en la suspensión trasera, la esquina y la carrocería.

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Cuando se le preguntó por su ritmo en los entrenamientos del viernes a la luz de esas mejoras tan esperadas, Russell respondió: "Siento la carga aerodinámica en algunas de las curvas, pero con esta cantidad de sobrecalentamiento y degradación de los neumáticos, eso eclipsa todo.

"Así que solo tenemos que controlarlo durante la noche. Eso es más una cuestión de puesta a punto que de la mejora en sí, y partir de ahí".

Por lo tanto, el británico tendrá una dura batalla entre manos para lograr una sexta pole de la temporada 2026, con Red Bull, McLaren y Ferrari mostrando todos un gran nivel frente al Mercedes líder del campeonato.

"Verstappen parecía muy rápido y el ritmo de carrera de McLaren parecía muy veloz, pero nunca digas nunca", dijo Russell.

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