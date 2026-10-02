Alpine revela por qué la sanción extra a Colapinto en Malasia no podía esperar

La sanción extra que sumó Franco Colapinto para la parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin no podía esperar, según explicó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.

Colapinto llegó a Malasia, escenario esta vez de la ronda de Bahréin, con cinco puestos de penalización por el choque múltiple que ocasionó el sábado pasado en la carrera de Azerbaiyán.

Este viernes se supo que Alpine montó un cuarto motor de combustión interna en el monoplaza del piloto argentino, lo que excede el límite de tres disponibles en la temporada de acuerdo con el reglamento y automáticamente sumará diez posiciones más de penalización.

"Sabíamos desde hacía un tiempo que teníamos que cumplir la penalización en algún momento, así que, por supuesto, hay que ser estratégicos al respecto, y la penalización que lamentablemente recibió Franco en Bakú se suma a eso", dijo Nielsen el viernes tras los entrenamientos libres en Sepang.

El británico señaló que Colapinto estaba obligado a realizar el cambio de motor de combustión interna como tarde en la siguiente cita, el Gran Premio de Singapur, un trazado donde adelantar a otros coches se presenta mucho más complejo que en Malasia.

"Es un circuito en el que creemos que podemos adelantar, así que tenía sentido hacerlo aquí en lugar de Singapur. No podíamos hacerlo después de Singapur; teníamos que hacerlo aquí o allí, y allí es más difícil adelantar. Así que, en definitiva, simplemente tenía sentido hacerlo aquí", explicó.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La decisión llevó a que Colapinto se dedicara completamente a trabajar en el ritmo de carrera durante los dos entrenamientos del viernes en Malasia, lo que lo dejó al fondo del clasificador y muy lejos de los tiempos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

"Obviamente hicimos programas muy diferentes con cada piloto. Franco no pasó de repente a ser cuatro o cinco segundos más lento que Pierre de la noche a la mañana; simplemente realizaron programas muy diferentes", dijo Nielsen.

"Estamos contentos de haber obtenido toda la información que queríamos y de que no haya llovido, lo cual supongo que fue bueno para todos".

El desgaste de los neumáticos fue uno de los principales focos en las prácticas debido a la rugosidad del asfalto de Sepang. Por eso, si la carrera se disputa sin lluvia, Nielsen advierte que el domingo será una carrera a dos paradas en boxes.

"Será un problema durante todo el fin de semana. El asfalto es particularmente agresivo aquí y es algo que vamos a tener que controlar. En la mayoría de los circuitos, la pista acumularía goma y eso podría hacer que la situación mejorara, pero no estoy seguro de que eso vaya a suceder aquí. Así que sí, si la carrera es en seco, probablemente veremos un par de paradas".

La lluvia, de todos modos, puede cambiar las cosas de un momento a otro en Malasia, tal como sucedió en reiteradas ocasiones cuando la F1 visitó previamente este circuito entre 1999 y 2017.

"Obviamente está la cuestión de si va a llover o no. En cuanto se moja, todo eso queda descartado. Pero aquí la lluvia nunca está demasiado lejos. Estás mirando el radar todo el tiempo y hay lluvia en él; simplemente es cuestión de si se desplaza dos o tres millas sobre nosotros o no", concluyó Nielsen.