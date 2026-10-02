Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de Bahréin de F1 en Malasia
Aquí están los tiempos de la FP1 y la FP2 disputadas el viernes en el circuito de Sepang, escenario en esta ocasión del Gran Premio de Bahréin de F1 2026.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
Estos son los resultados que dejó el primer día de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin que se lleva a cabo en Malasia, donde Ferrari y Red Bull se repartieron el liderato de los entrenamientos.
Max Verstappen fue el más rápido al comenzar la jornada, pero Charles Leclerc finalizó el día adelante, aunque su marca fue ligeramente más lenta que la conseguida por el cuatro veces campeón mundial.
Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - FP2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
1'37.528
|S
|204.605
|2
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.099
1'37.627
|0.099
|S
|204.398
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.137
1'37.665
|0.038
|S
|204.318
|4
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.257
1'37.785
|0.120
|M
|204.068
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.305
1'37.833
|0.048
|S
|203.967
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.371
1'37.899
|0.066
|S
|203.830
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.492
1'38.020
|0.121
|M
|203.578
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.532
1'38.060
|0.040
|M
|203.495
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|30
|
+0.968
1'38.496
|0.436
|S
|202.595
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|29
|
+1.060
1'38.588
|0.092
|M
|202.405
|11
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|33
|
+1.352
1'38.880
|0.292
|S
|201.808
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+1.523
1'39.051
|0.171
|S
|201.459
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|30
|
+1.581
1'39.109
|0.058
|S
|201.341
|14
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|29
|
+1.833
1'39.361
|0.252
|M
|200.831
|15
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|28
|
+1.950
1'39.478
|0.117
|S
|200.595
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|30
|
+2.178
1'39.706
|0.228
|S
|200.136
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+2.402
1'39.930
|0.224
|S
|199.687
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+2.622
1'40.150
|0.220
|S
|199.249
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|27
|
+2.658
1'40.186
|0.036
|S
|199.177
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.693
1'40.221
|0.035
|S
|199.107
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|28
|
+3.410
1'40.938
|0.717
|S
|197.693
|22
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|31
|
+5.863
1'43.391
|2.453
|M
|193.003
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
1'37.520
|S
|204.622
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+0.383
1'37.903
|0.383
|S
|203.822
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.783
1'38.303
|0.400
|S
|202.992
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.847
1'38.367
|0.064
|S
|202.860
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+1.060
1'38.580
|0.213
|S
|202.422
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+1.070
1'38.590
|0.010
|S
|202.401
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+1.195
1'38.715
|0.125
|S
|202.145
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|22
|
+1.586
1'39.106
|0.391
|S
|201.348
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|27
|
+1.677
1'39.197
|0.091
|S
|201.163
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|23
|
+1.691
1'39.211
|0.014
|S
|201.134
|11
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+1.756
1'39.276
|0.065
|S
|201.003
|12
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+1.773
1'39.293
|0.017
|S
|200.968
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+2.028
1'39.548
|0.255
|S
|200.454
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|22
|
+2.163
1'39.683
|0.135
|S
|200.182
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|23
|
+2.638
1'40.158
|0.475
|S
|199.233
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|23
|
+2.791
1'40.311
|0.153
|S
|198.929
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+2.801
1'40.321
|0.010
|S
|198.909
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+2.893
1'40.413
|0.092
|S
|198.727
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+3.011
1'40.531
|0.118
|S
|198.493
|20
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+3.085
1'40.605
|0.074
|S
|198.347
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+3.280
1'40.800
|0.195
|S
|197.964
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+3.300
1'40.820
|0.020
|S
|197.925
|Ver los resultados completos
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