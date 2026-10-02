Fourmaux lidera un 1-2 de Hyundai en Cerdeña tras una mañana llena de pinchazos

Adrien Fourmaux se ha situado al frente del Rally de Italia Cerdeña para liderar un 1-2 de Hyundai tras un duro bucle inicial que incluyó varios pinchazos para las tripulaciones de Rally1 del Campeonato Mundial de Rally.

Fourmaux fue uno de los que logró evitar problemas con los neumáticos y llegó a la asistencia del mediodía del viernes con una ventaja de 4.6s sobre su compañero de equipo Thierry Neuville.

Fourmaux se adjudicó el tramo inaugural del día, lo que hizo que el francés pasara del séptimo al segundo puesto, a solo 0.7s del Toyota de Sebastien Ogier. Bolsas de polvo en suspensión afectaron a Fourmaux y a los pilotos que salían más tarde en el tramo, pero una decisión de los organizadores del rally de implementar intervalos de cuatro minutos redujo el efecto del polvo. El segundo puesto se convirtió rápidamente en liderato cuando Ogier sufrió un pinchazo delantero derecho en el tramo siguiente.

“Fue una buena mañana, bastante positiva. Sin sustos. Nada. Estoy evitando las rocas. Soy muy cuidadoso al frenar. Podría frenar más tarde, podría frenar más fuerte, pero siempre intento evitar pinchazos. Intento ser muy suave”, dijo Fourmaux.

El líder de la noche del jueves Oliver Solberg emergió como el más rápido de los tres aspirantes al título del WRC y se situó en tercer lugar pese a sufrir un pinchazo en la primera especial de la mañana. Una actuación sublime en Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno, la prueba final del bucle, ayudó a Solberg a volver a subir al tercer puesto, a 8.1s del liderato. Más importante para sus opciones al título, el sueco terminó el bucle 2.6s por delante de su compañero aspirante al campeonato Sami Pajari y 16.8s por delante del líder del campeonato Evans.

“De alguna manera ganamos el último tramo. No sé cómo porque había mucha limpieza. Pero había buenas sensaciones en el coche y no intenté asumir demasiado riesgo. Y creo que esta tarde será aún más dura. Así que solo hay que intentar mantenerse limpio de alguna manera y, lo importante, estar en una buena posición para la carretera de mañana”, dijo Solberg.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Neuville ascendió al segundo puesto con una victoria de tramo en Su Filigosu – Lerno y sigue firmemente en la pelea, mientras que Pajari ocupa el cuarto lugar, a 10.7s del liderato. El finlandés fue más rápido que Evans en los tres tramos matinales y admitió que estaba centrado en maximizar la oportunidad que le brindaba su posición de salida más retrasada.

“Al menos somos más rápidos que Elfyn, pero me preocupa que no sea suficiente. Sabíamos que esta mañana de viernes sería realmente importante, así que intentaremos hacer todo lo que podamos”, dijo Pajari.

Saliendo primero a la carretera, Evans se enfrentó a lo peor de la grava suelta y llegó al mediodía sexto en la general, a 24.9s de Fourmaux, pero, tal como están las cosas, Evans sigue en camino de asegurar su primer título mundial.

“No teníamos realmente un plan claro, salvo conducir lo mejor que pudiéramos. Creo que, en general, las sensaciones en el coche no han sido demasiado malas. Algunos tramos fueron peores que otros en cuanto al efecto de limpieza”, dijo Evans.

“El último en especial fue bastante malo, se sentía estrecho, donde no puedes aprovechar la carretera y demás. En general, está bien.

“No es una sorpresa [los pinchazos de otros]. Pero por desgracia, no hay mucho que puedas hacer al respecto. Por supuesto, puedes gestionar dónde pones las ruedas, pero la mitad de las veces no sabes cuándo van a llegar estas pequeñas sorpresas”.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Ogier había tomado brevemente el liderato del rally tras el tramo dos antes de que su pinchazo en la siguiente especial le costara más de 25s. Se recuperó con el segundo mejor tiempo en el tramo cuatro y mantuvo el quinto puesto de la general, a 23.0s de la cabeza.

Los pinchazos se convirtieron en un tema recurrente a medida que avanzaba la mañana. Takamoto Katsuta, Jon Armstrong y Martins Sesks se detuvieron todos para cambiar ruedas en el tramo cuatro, mientras que Dani Sordo, de Hyundai, ya había perdido alrededor de cuatro minutos cambiando un neumático dañado en el tramo tres.

Josh McErlean emergió séptimo en la general tras una mañana consistente, mientras que Teemu Suninen lideró a los pilotos de WRC2 en octavo lugar.

Las tripulaciones repetirán el trío de tramos esta tarde.