Checo Pérez advierte que pronto puede pasar "algo malo" por la diferencia de velocidad de los coches

Sergio Pérez afirma que teme que pueda ocurrir "algo malo" debido a la diferencia de velocidad entre los monoplazas con los nuevos coches de Fórmula 1.

Este fue un tema muy comentado a principios de temporada, sobre todo después de que Oliver Bearman sufriera un accidente espectacular en el Gran Premio de Japón. El piloto de Haas perdió el control de su monoplaza tras realizar una maniobra evasiva al encontrarse en pista con un Franco Colapinto más lento durante la carrera.

Lamentablemente, el incidente confirmó los temores sobre las nuevas unidades de potencia de la F1, con un 47 % de energía eléctrica, lo que crea un contraste sustancial entre los monoplazas en función del uso que hagan de la energía.

La FIA tomó medidas durante el parón de abril para mitigar el problema, con ajustes en el reglamento de motores que reducen la necesidad de recurrir a tácticas de "levantar el pie y dejar rodar", pero Sergio Pérez ha revelado que se llevó un buen susto en Bakú.

"Por encima de todo, es una carrera en la que tenemos que analizar a fondo lo que está pasando con la gestión de la energía y las diferencias entre los motores", declaró el piloto de Cadillac tras el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Estuve a punto de tener un choque tremendo con Lawson cuando me defendía de él, porque la diferencia en el uso de la energía y la potencia entre los motores es demasiado peligrosa. Y me temo que pronto va a pasar algo malo si no introducimos algunos cambios en el reglamento".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Se espera que los nuevos ajustes para 2027, entre los que se incluye la reducción de la proporción de potencia eléctrica del 47 % al 42 %, mejoren la situación.

"Espero que sean capaces de reducir la brecha", añadió Pérez, "porque, de momento, da la sensación de que Mercedes y Red Bull tienen un motor muy potente y pueden colocarte en situaciones en las que el rendimiento es muy pobre y muy diferente al nuestro. La diferencia de velocidad es demasiado peligrosa".

Mientras tanto, el mexicano se centra en el próximo Gran Premio de Baréin en Malasia con poco entusiasmo.

Cuando se le sugirió que las curvas de alta velocidad de Sepang podrían "arruinarse" con los monoplazas de F1 de 2026, Pérez respondió: "Mejor no hablemos de eso".