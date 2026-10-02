Marc Márquez promete pasar "al ataque" tras declarar a Pedro Acosta el más rápido en Japón

Marc Márquez dice que pasará al "ataque" a partir del sábado en el Gran Premio de Japón, admitiendo que afronta una desventaja frente a su rival de KTM, Pedro Acosta.

Un año después de asegurar su séptimo título de MotoGP en Motegi, el piloto oficial de Ducati terminó la primera jornada de actividad en tercer lugar, por detrás de su hermano menor Alex Márquez y del ganador del GP de Austria, Acosta.

Aunque el menor de los Márquez lideró la Práctica con un tiempo récord de 1m42.811s, Acosta también se mostró fuerte con la KTM RC16, terminando a solo 0.076s del primer puesto en segunda posición.

Hablando después de la sesión, Marc Márquez admitió que necesita aumentar su ritmo durante el resto del fin de semana, señalando a Acosta como el piloto a batir en Japón.

"Los viernes te administras; pero a partir del sábado, tienes que ir a por todas, porque los demás son muy rápidos", dijo.

"De momento, Pedro es el más rápido en ritmo de carrera y también en ataque al crono en comparación conmigo.

"Alex hizo un muy buen ataque al crono con el neumático trasero blando. Yo sufrí un poco más con el medio, pero sí, parece que los que usaron el blando fueron muy rápidos.

"Así que mañana necesito probar bien el neumático blando en el ataque al crono. [Marco] Bezzecchi, [Ai] Ogura y [Jorge] Martin estuvieron ahí todo el tiempo, y es lo mismo de siempre".

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez ha cambiado su estrategia al inicio de la gira asiática de MotoGP, con la lucha por el título con el dúo de Aprilia, Bezzecchi y Martin, destinada a decidirse por muy poco.

Tras haber estado dispuesto anteriormente a adoptar un enfoque más medido en circuitos donde se consideraba más débil que sus rivales, ahora ha prometido pasar a la ofensiva hasta el final de la temporada, especialmente con KTM rompiendo el duopolio entre Ducati y Aprilia.

"Tenemos que ir al ataque en todos los circuitos", dijo. "En los siete restantes, tenemos que atacar, especialmente los sábados y domingos. Obviamente, cuando atacas, hay más riesgo. Pero el listón está subiendo".

El más rápido del viernes, Alex Márquez, dijo que su hermano mayor Marc se veía fuerte en configuración de carrera, particularmente mientras rodaba con el neumático más duradero a mitad de la práctica.

"Me sentía bien en el ataque al crono y en ritmo de carrera. Sin duda, necesitamos mejorar, porque Marc fue superrápido con un trasero medio en ritmo de carrera. Pero no estamos mal, y necesitamos seguir empujando y seguir adelante, porque empezar así el fin de semana es algo bueno", explicó.

"Pedro iba más con el blando, Marc con el medio, así que el viernes es difícil llegar a una conclusión. Para tener una conclusión, tienes que tener una idea de cómo será la carrera".