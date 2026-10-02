Colapinto trabaja para “adelantar muchos autos” el domingo en Malasia

Franco Colapinto se enfocó 100% en la carrera del domingo durante las prácticas del viernes que marcaron el comienzo del fin de semana de la Fórmula 1 en Sepang, donde se disputa el Gran Premio de Bahréin.

El piloto de Alpine llegó a Malasia con cinco puestos de penalización como consecuencia del accidente que provocó el pasado sábado en la competencia de Bakú. Por este motivo, Alpine aprovechó para montar un cuarto motor de combustión interna en el monoplaza del argentino, lo que excede la cantidad permitida durante la temporada y suma diez puestos más de sanción.

Con eso en mente, mientras sus colegas trabajaron en simulacros de clasificación y en ritmo de carrera, Colapinto dedicó tanto el primer como el segundo entrenamiento exclusivamente a girar con mucha carga de combustible para encontrar la mejor puesta a punto posible que le permita avanzar el domingo en la carrera de Sepang.

"Creo que hoy tuvimos muchos aprendizajes", comenzó el piloto de 23 años al repasar su jornada en el calor de Malasia.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Por supuesto, estuvimos mucho con alta carga de combustible. Estamos enfocándonos en el ritmo de carrera para el domingo y, con las penalizaciones, por supuesto, simplemente concentrándonos en eso y tratando de tener el mejor ritmo posible para el domingo", agregó.

Colapinto llevó adelante un programa de trabajo muy diferente al de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó en el top 10 en ambas sesiones, mientras que el argentino fue 19° en la primera y 22° en la segunda.

"Estamos enfocados en tener el mejor ritmo de carrera posible para el domingo y tratando de adelantar a muchos autos", insistió.

"El principal foco ha sido la carrera de este fin de semana y, además, con el calor muy intenso es complicado, pero creo que estamos muy enfocados en hacer que el coche sea un poco más fuerte para la carrera".