La carrera en Bakú de Sergio Pérez dejó un optimismo alrededor de Cadillac luego de haber estado en la pelea con el grupo de en medio, aunque lejano de la zona de los puntos, sin embargo, el piloto mexicano no quiere generar falsas expectativas de cara a la carrera de este fin de semana en Malasia donde la F1 disputará el GP de Bahréin lejos del tradicional circuito de Sakhir.

En el día de medios en el trazado de Sepang, que alberga la carrera de Bahréin ante los conflictos en el Medio Oriente que impidieron disputarla al principio del calendario, Checo Pérez señaló que se necesita de una carrera con complicaciones, como la lluvia y los coches de seguridad, para poder intentar rescatar algunas posiciones, pero que en rendimiento puro no cuentan con las armas.

“Pueden pasar muchas cosas, pero supongo que dado dónde está el ritmo del auto en este momento, estamos demasiado lejos, y es un lugar donde se puede rebasar fácilmente, así que no estoy muy entusiasmado con las perspectivas para este fin de semana”, explicó el mexicano el jueves a los medios en el circuito entre los que estaba Motorsport.com.

Sergio Pérez, Cadillac Photo by: Eric Le Galliot

“Creo que Bakú fue algo excepcional en el sentido de que yo estaba marcando una diferencia enorme allí, y aquí simplemente volveremos a nuestra realidad en términos de dónde está el auto en este momento”.

Al ser cuestionado si el pronóstico del clima que anticipa bastante lluvia durante todo el fin de semana puede ser de ayuda, el mexicano reaccionó y dijo: “Sí, eso puede presentar un poco de oportunidad. Mantenerlo en la pista será realmente importante, así que sí, cualquier cosa puede pasar”.

Sin el motor Ferrari ADUO 2

Sergio Pérez admite que la gran diferencia que logró obtener en Bakú contra su compañero de equipo Valtteri Bottas y, también que le permitió pelear ante otros coches como Haas o Williams, se debió al uso del motor Ferrari ADUO 2, pero en esta ocasión no contarán con ello y, por ahora, no quiere revelar cuál será la estrategia para implementarlo en lo restante de la temporada.

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“Tomamos la decisión donde sentimos que tenemos la mejor oportunidad. Es por eso que estamos asumiendo un pequeño golpe aquí. Pero esperamos que nos rinda frutos. En otros aspectos, no somos muy optimistas sobre este fin de semana, así que decidimos guardarlo para otra ocasión”.

Pérez destacó que antes de poder explotar el potencial de la unidad de potencia de Maranello es necesario solucionar otros problemas del coche.

“Creo que en este momento es básicamente la falta de carga, tenemos una falta enorme de carga en el auto. Y mucho drag (resistencia al avance), sabes, en Bakú estuve prácticamente en modo de rebase durante toda la carrera y por eso pude mantener el ritmo con los demás, pero cuando los rebasaba, era solo un pasajero porque no tenía velocidad en línea recta. Así que tenemos dos grandes problemas: falta de carga y mucho drag, pero siempre supimos que este primer año iba a ser complicado”.