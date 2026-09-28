"Sería una insensatez pensar que voy a tener el ritmo adecuado de inmediato, que estaré a la altura y listo para ganar en mi primera carrera. Puede que yo sea mayor, pero en cuanto a velocidad, estos chicos son tan rápidos como cualquiera".

Así veía Colton Herta su arriesgada apuesta de pasar de la IndyCar a la Fórmula 2 en pos de su sueño de llegar a la Fórmula 1, y hasta ahora ha quedado demostrado que tenía razón; de hecho, más de lo que imaginaba en un principio.

El piloto protegido de Cadillac era muy consciente de que la F2 es un campeonato complicado para los debutantes, especialmente al saltarse la F3 y tener que dominar los neumáticos Pirelli desde el primer momento; sin embargo, ciertamente no esperaba tener tantas dificultades como las que ha experimentado.

El piloto de Hitech ocupa la 19.ª posición en la clasificación de pilotos, con 26 puntos en su haber y un quinto puesto en la carrera al sprint de Barcelona como mejor resultado (tras salir tercero gracias a la parrilla invertida). No encuentra explicación a tal falta de rendimiento.

Cuando Motorsport.com le preguntó en una entrevista exclusiva qué le había resultado más difícil de asimilar, Herta respondió: "Nada en particular; ha sido todo el conjunto. Por desgracia, no ha habido muchos aspectos positivos en ningún momento. Por la razón que sea, el ritmo ha sido nulo y nada ha cambiado realmente.

"No está claro por qué no logramos completar un fin de semana sólido de principio a fin. Me resulta desconcertante quedarme a tres segundos en la clasificación aquí. Simplemente no tiene ningún sentido para mí".

Colton Herta, Hitech Photo by: Getty Images

Al preguntársele si le costó adaptarse al coche o a los neumáticos, Herta aclaró: "Al principio, no. Durante los entrenamientos de invierno fuimos bastante fuertes. En todas las pruebas privadas que hice rendí bien, pero, por alguna razón, eso nunca se ha traducido en resultados durante los fines de semana de carrera".

El análisis del estadounidense es acertado. Empató en la undécima posición de tiempos en los entrenamientos de pretemporada en Barcelona, ​​a 0,574 segundos del más rápido, Rafael Camara —también debutante y vigente campeón de F3—. Aquel rendimiento fue claramente alentador.

Pero no duró. Herta se clasificó decimocuarto de media en las cinco primeras citas, con una desventaja de 0,848 segundos respecto a la cabeza, y su rendimiento empeoró progresivamente, cayendo a una media de decimoctava posición en las ocho sesiones de clasificación siguientes. En este último periodo, la diferencia media fue de 1,088 segundos, sin contar la reciente cita de Bakú, donde su desventaja aumentó inexplicablemente hasta los 2,484 segundos en la Q1 y los 3,091 en la Q2.

Los accidentes también han sido cada vez más frecuentes; se produjeron nada menos que tres entre las recientes citas de Monza y Madrid.

"Es frustrante, pero lo único que podemos hacer es seguir intentándolo", añadió Herta. "No sé si esta será la última [de la temporada, dado que las pruebas de Catar y Abu Dabi corren peligro debido a la guerra en Irán] o si habrá más, pero seguiremos trabajando como si nos quedaran dos carreras. Intentaré sacar el máximo partido a la situación".

Cabe decir que esta temporada no ha sido precisamente brillante para las perspectivas de Herta en la F1, sobre todo teniendo en cuenta que Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, esperaba que terminara entre los diez primeros del campeonato, un objetivo que ya es prácticamente inalcanzable desde el punto de vista matemático. Cadillac había dejado claro que su piloto de pruebas y desarrollo tenía posibilidades reales de conseguir un asiento en la F1 en un futuro no muy lejano si obtenía buenos resultados en la F2; sin embargo, Herta afirmó no haber recibido comentarios del equipo sobre su desempeño en dicha categoría.

Colton Herta, Hitech Photo by: Getty Images

El piloto puntero de IndyCar añadió que actualmente está en conversaciones con la escudería de F1 sobre sus planes para 2027 y aclaró —ante informaciones contradictorias en los medios— que no descarta una segunda temporada en F2, aunque esta claramente no es su prioridad.

"Dije que no tengo interés", señaló Herta. "Creo que si este año hubiera habido una progresión clara o algo por el estilo, habría sido más interesante volver, pero no hay ningún avance".

"Ahora estoy trabajando mucho más con el equipo de F1 en temas de simulador. El lunes hice una jornada de TPC [pruebas con coches de temporadas anteriores] y el rendimiento fue muy bueno. Tanto en el simulador de F1 como en las pruebas TPC, el ritmo ha sido excelente, pero por alguna razón eso no se está traduciendo a la F2".

Sin embargo, al preguntársele si seguía vinculado a Cadillac para 2027, Herta respondió: "De momento no tengo nada cerrado para el año que viene, pero estamos hablando y analizando cuáles son las oportunidades para mí dentro del equipo".

Y cuando le preguntamos si el subcampeón de IndyCar de 2024 consideraría volver a la categoría, Herta dejó clara cuál es su prioridad: "Todo depende de cómo se presente el año que viene. Mi objetivo sigue siendo llegar a la F1, y creo que todavía tengo posibilidades de lograrlo en los próximos dos años. Pero no lo sé con exactitud; tengo que esperar y ver cuál es el plan que Cadillac tiene para mí". "Y una vez que lo sepa, podré tomar más decisiones sobre si estaré en la Fórmula 1 o no. ¿Qué implicaría eso exactamente? ¿Sería un papel de piloto reserva? ¿O seguiría siendo un rol de piloto de pruebas? Y si fuera así, ¿en qué otras categorías podría competir mientras tanto para mantenerme activo?

"Así que, lamentablemente, por ahora no hay mucho que decir hasta que tenga planes más concretos para el año que viene; entonces podré organizar todo en torno a eso".