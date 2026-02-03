Charles Leclerc se muestra con un Ferrari clásico de tres millones de dólares

Charles Leclerc fue filmado llegando al centro de Mónaco en un Ferrari 275 GTB clásico, un célebre deportivo de Maranello valorado en más de 3.1 millones de dólares.

Como piloto de Ferrari desde la temporada 2019 de Fórmula 1, Leclerc ha construido una gran colección de superdeportivos italianos raros, y no es ajeno a los viajes por carretera junto a su prometida, Alexandra Saint Mleux. Sin embargo, por lo general, el monegasco suele elegir algo más moderno y de mayor potencia.

Pero el 275 GTB es un auto completamente analógico, y además uno muy bello, con lo que parece ser su esquema de pintura Verde Pino.

Fabricado entre 1964 y 1966, combina un V12 Colombo de 3.3 litros con una caja de cinco marchas y suspensión trasera independiente. Las cifras varían según la fuente, pero la potencia se sitúa aproximadamente en los 280 caballos. Acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de siete segundos, y su velocidad máxima se sitúa entre 250 y 260 km/h, dependiendo de a quién se consulte.

Solo se construyeron 200 unidades, lo que lo convierte en un auto extraordinariamente raro, diseñado por la famosa firma italiana Pininfarina y construido por Scaglietti. El auto de Leclerc cuenta con llantas de rayos Borrani, una opción de fábrica.

Se ubica junto a modelos como un Ferrari SF90 Stradale y un SF90 XX en la colección de Leclerc, además de un 488 Pista, un Daytona SP3 y un Ferrari 812 Competizione.

En 2021, Leclerc condujo una versión restaurada del 275 en el famoso circuito de pruebas de Fiorano.

"Qué coche increíble para manejar, es simplemente —sí— pura, pura alegría", dijo tras su conducción del clásico. "Se puede escuchar el sonido —el sonido es simplemente increíble— y la sensación es asombrosa. Se puede sentir la historia detrás de él, y eso es lo que es tan lindo. También es genial ver cuánto han evolucionado los autos desde aquella época.

"Es un tipo de sensación diferente. La vibra en este auto es simplemente increíble. Pero sí, luego los frenos, el motor —cuánto ha habido una evolución desde aquel entonces— fue increíble.

"Definitivamente va a ser divertido. Quiero decir, no puedo imaginar cómo debe ser correr con este coche en una pista. Hoy estuve cerca de eso. No estaba empujando al máximo, pero obviamente la sensación es genial. Y correr con esto en los años 60, creo que fue, con estos autos, debió haber sido algo muy, muy especial.

"Así que es cierto que hoy en día ya no se tienen carreras como esas —bueno, las 24 Horas de Le Mans, por supuesto, sí existen— pero con autos de competición y no con autos de calle que llevás a la pista. Así que en realidad sería bastante lindo recuperar algo de eso".