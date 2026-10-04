Hamilton y su remontada en Bahréin-Malasia: "Tras el error, tomamos las decisiones acertadas"

Lewis Hamilton logró el podio número 208 de su carrera —ampliando su propio récord (Michael Schumacher ocupa el segundo lugar con 155, mientras que Max Verstappen escala posiciones y es tercero con 135)— tras una tercera posición totalmente inesperada, consecuencia de la mala decisión de comenzar con neumáticos de seco en una pista que aún estaba mojada. El piloto británico devolvió a Ferrari al podio después de una sequía de cinco carreras:

El siete veces campeón del mundo demostró una gran tenacidad; a pesar de caer a la cola del pelotón debido a la apuesta de salir con neumáticos de compuesto blando, no perdió la concentración. Confió en el potencial de su SF-26 —que le había permitido salir desde la primera fila junto al poleman Max Verstappen— y trabajó para salvar una carrera que parecía comprometida desde el mismo inicio.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

A diferencia de Leclerc, que optó por entrar en boxes para cambiar neumáticos durante el periodo de coche de seguridad en la vuelta 10, el británico decidió permanecer en pista con los neumáticos de banda roja, confiando en que la pista se secaría, aunque lo hiciera más lentamente de lo previsto. Completó 31 vueltas con los neumáticos blandos, ahorrándose una parada en boxes y protagonizando una remontada espectacular e impresionante...

"Fue doloroso", admite Lewis. "La experiencia fue dolorosa. Cuando entré en boxes tras la bandera roja, miré el asfalto y seguía mojado. Luego fui al muro de boxes para observar la pista y dije que todavía estaba mojada".

Lewis Hamilton, Ferrari, con le gomme slick sul bagnato Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Como la carrera se estaba retrasando, lo normal era que el asfalto se hubiera secado; aunque todavía había mucha agua en la parrilla, yo confiaba en que la pista se secaría. La recomendación fue cambiar a neumáticos de seco. Pensamos que Max también montaría neumáticos lisos, así que creímos que era la decisión correcta, pero resultó ser todo lo contrario".

Hamilton es plenamente consciente de la decisión equivocada...

"Para cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Tras esa elección, mantener el coche en pista fue realmente difícil, pero el equipo hizo un gran trabajo en las paradas; los mecánicos rindieron de forma fantástica después de aquel error inicial. A partir de ahí, todas las decisiones fueron acertadas —en cuanto a paradas, tiempos y estrategia—, así que logramos remontar. Llegué a estar a un minuto de distancia, pero terminé tercero —un resultado realmente fantástico—, por lo que no podría estar más contento con cómo salió todo".