Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Ocon predice una pelea "apretada" con Alpine y a Cadillac "un escalón por detrás"

Esteban Ocon ofreció un primer panorama del orden de fuerzas entre los equipos de Fórmula 1, con la salvedad de que todavía es pronto para sacar conclusiones.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Edited:
Esteban Ocon, Haas

Esteban Ocon cree que Mercedes podría ser el favorito para la temporada 2026 de Fórmula 1, mientras que se espera que Audi tenga dificultades junto a Cadillac en el fondo de la parrilla.

Mercedes impresionó en el shakedown de cinco días a puertas cerradas en Barcelona. El nuevo coche del equipo completó 500 vueltas (según datos no oficiales) en solo tres días, con un ritmo decente en comparación con la competencia, y por lo tanto es el primer equipo que se le viene a la mente al piloto de Haas de 29 años.

"Creo que es un poco pronto para hablar del orden jerárquico, pero hemos visto que Mercedes fue muy rápido durante todo el test", dijo Ocon.

"También hemos visto que Ferrari estaba en una muy buena posición, que Red Bull funcionó bien, y que McLaren también estuvo en la pelea.

"Por ahora, eso es lo que Barcelona nos ha dicho; estará más apretado en el grupo de atrás – VCARB (Racing Bulls), Alpine y nosotros – y un pequeño escalón por detrás, por ahora, Audi y Cadillac.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Audi

"Es un poco pronto para hablar de esto, tendremos que ver en Bahréin. Pero por ahora, eso es lo que creemos que está ocurriendo".

Cadillac es un equipo completamente nuevo, por lo que siempre se esperaba que tuviera ciertas dificultades con su primer monoplaza impulsado por Ferrari. Audi, anteriormente conocido como Sauber, es un nuevo fabricante de unidades de potencia y se vio lastrado por varios problemas técnicos en el trazado catalán, uno de los cuales fue identificado como una fuga hidráulica.

Lógicamente, Ocon no mencionó ni a Aston Martin, que rodó durante poco más de un día, ni a Williams, que directamente se saltó el test de Barcelona.

A pesar de los problemas iniciales en algunos autos, la fiabilidad fue mucho mejor de lo temido, algo que sorprendió al francés, especialmente teniendo en cuenta que Haas completó más vueltas que cualquier otro equipo salvo Mercedes y Ferrari. Todo ello pese a haber realizado el shakedown del nuevo VF-26 en Fiorano menos de dos días antes de que comenzara el test de Barcelona.

"No, definitivamente no, no me lo esperaba", añadió. "Creo que fue un trabajo increíble, ya sabes, por parte de todo el equipo.

"En primer lugar, rodar en Fiorano [hasta el sábado por la noche] y luego poner el auto en pista el lunes para rodar a las 9 de la mañana – creo que salimos a pista sobre las 9:15, pero el auto estaba listo a las 9. Fue un esfuerzo de locos.

Esteban Ocon, Haas

Esteban Ocon, Haas

Photo by: Haas F1 Team

"Nunca pensé que eso fuera posible. Pensé que habría algún problema en la autopista por el camino, que habría tráfico o lo que fuera, y que el auto llegaría tarde. Pero sí, estuvimos listos a las 9 de la mañana y dimos ciento cincuenta y pico de vueltas [ese día]. Fue una locura.

"No, no me esperaba que todo saliera tan bien, pero es bueno, es muy bueno, porque significa que, por ahora, tenemos fiabilidad.

"El segundo día fue un poco más difícil del lado de Ollie (Bearman), pero son cosas fáciles de solucionar. Así que deberíamos estar bien en ese aspecto. Y ahora lo siguiente, obviamente, es hacer que el auto sea rápido, porque es fiable – eso está bien – pero necesita ser rápido".

