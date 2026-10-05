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Crónica de carrera
NASCAR Cup Las Vegas II

Chase Briscoe gana la carrera de NASCAR Cup en Las Vegas, Larson y Reddick chocan en la meta

Briscoe se impuso en una lucha entre cuatro coches en las últimas vueltas, mientras que Kyle Larson se estrelló contra el muro y Tyler Reddick hizo un trompo por el interior del circuito al llegar a la meta.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

Durante una dramática recta final, Chase Briscoe tuvo que contener a varios rivales y sortear numerosos coches a los que estaba doblando, pero logró mantenerse al frente para llevarse la victoria en la NASCAR Cup Series en el Las Vegas Motor Speedway.

Mientras Briscoe ganaba, Kyle Larson, que iba segundo, chocó contra el muro justo detrás de él. Tyler Reddick golpeó la parte trasera del coche de Larson y salió haciendo un trompo hacia el césped de la zona interior de la pista. De alguna manera, ambos pilotos lograron cruzar la línea de meta sin perder ninguna posición.

"Me aterraba pensar en verle (a Cole Pearn, el jefe de equipo) si no hubiera logrado ganar", dijo Briscoe. "Qué día tan increíble. Gracias a todos los aficionados. Hacía muchísimo calor aquí fuera y aun así seguisteis aquí. Espero que haya sido una buena carrera. Desde mi asiento, al final, no sé qué más se podría pedir en cuanto a esa dinámica del gato y el ratón... No ha sido un año duro, pero tampoco hemos obtenido necesariamente los resultados que queríamos. Me alegra llevar a todos nuestros socios de nuevo al círculo de ganadores".

Watch: Briscoe wins Las Vegas nail-biter as Larson, Reddick tangle late

La dupla del equipo Penske, formada por Austin Cindric y Ryan Blaney, completó los cinco primeros puestos. William Byron, Chase Elliott, Bubba Wallace, Shane van Gisbergen y Joey Logano ocuparon el resto de las posiciones entre los diez mejores.

Larson se marcha de Las Vegas con una ventaja aún mayor en el campeonato sobre Denny Hamlin, situándose 40 puntos por delante. Christopher Bell se mantiene tercero en la clasificación, aunque a 55 puntos de distancia.

Etapa 1

Hamlin lideró la carrera desde la pole position, pero tras un amontonamiento en la salida, Gragson —que partía último— golpeó la parte trasera del coche de Ware, haciéndolo trompear y terminar sobre la hierba. NASCAR mantuvo la carrera bajo bandera verde.

En parte debido al calor extremo, se reportaron varios problemas técnicos en distintos coches de la parrilla, incluido un fallo en el sistema de ventilación del casco de Hocevar. Por otro lado, Reddick también informó de un problema con el alternador.

Larson perdió terreno rápidamente en las primeras vueltas al tener dificultades con el equilibrio de su coche. Fue uno de los primeros en entrar a boxes y perdió una vuelta debido a una parada deliberada de 26 segundos para realizar ajustes importantes; un mecánico intervino en la zona de la rueda delantera derecha —con la rueda ya desmontada— para ajustar la suspensión.

Mientras se sucedía la primera ronda de paradas con bandera verde, y justo al finalizar dicho ciclo, Zane Smith sufrió un trompo y chocó contra el muro tras reventársele un neumático.

Hamlin optó por entrar a boxes cuando lideraba, pero ocho coches —encabezados por Briscoe y Bell— permanecieron en pista. Aunque Briscoe mantuvo el control en la reanudación, a Hamlin le costó avanzar posiciones tras haber cambiado solo dos neumáticos.

Hamlin logró ascender hasta el cuarto puesto hacia el final de la etapa, pero sorprendentemente perdió el control mientras trazaba la curva por la parte más alta de la pista y sufrió un trompo que lo llevó a la zona de transición (apron). NASCAR mantuvo la carrera en verde y él logró llegar a duras penas al final de la etapa, con el splitter delantero desplazado hacia arriba tras haber golpeado violentamente el suelo de la zona de transición durante el trompo.

 

Briscoe ganó la Etapa 1, seguido por Blaney, Cindric, Suárez, Wallace, Hocevar, Bowman, McDowell y Buescher.

En un giro que nadie habría predicho, tanto Larson como Hamlin terminaron la Etapa 1 fuera de los 20 primeros puestos.

Etapa 2

Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota; Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford; Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota; Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford; Chase Elliott, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Fue una parada en boxes complicada para Cindric, ya que el encargado del gato cayó sobre el operario que cambiaba los neumáticos, mientras que Wallace fue enviado a la parte trasera del pelotón debido a una interferencia con el equipo. Su compañero de equipo, Reddick, también reinició la carrera desde atrás tras un cambio de batería.

Briscoe mantuvo el liderato en el reinicio con Suárez en segunda posición, pero la carrera se vio interrumpida poco después debido a la presencia de escombros cerca de la entrada a la calle de boxes.

Quince pilotos optaron por no entrar a boxes, aunque varios decidieron arriesgar, ya que el momento de la carrera los situaba justo en el límite de la autonomía de combustible.

Briscoe siguió liderando, mientras Cindric protagonizaba un audaz adelantamiento en paralelo de cuatro coches por la zona inferior de la pista (apron) mientras avanzaba entre el grupo intermedio. Él encabezaba el grupo de pilotos que habían entrado a boxes durante la anterior bandera amarilla.

 

Varios autos estaban al límite del control; tanto Bowman como Byron llegaron a impactar contra el muro. Keselowski estuvo a punto de perder el control y se dirigió rápidamente a la calle de boxes, dando inicio a la siguiente tanda de paradas en boxes con bandera verde.

Mientras los líderes entraban a boxes, Cindric heredó el liderato, ya que su grupo intentaba completar unas 70 vueltas con un solo juego de neumáticos.

Bell informó de una pérdida de dirección asistida y tenía dificultades para controlar su auto número 20. A medida que avanzaba esta tanda extremadamente larga, algunos autos que tenían buen rendimiento de combustible se vieron obligados a entrar a boxes porque sus neumáticos empezaron a mostrar la estructura interna (el tejido). Entre los pilotos afectados por esta mala suerte se encontraban Chastain, Hocevar, Preece y Suárez.

En las últimas vueltas del segmento, aquellos que habían entrado a boxes a mitad de la etapa estaban ganando mucho terreno. Briscoe alcanzó a Cindric y se llevó la victoria en ambos segmentos, realizando el adelantamiento a falta de tres vueltas para el final de la etapa.

Briscoe ganó el segundo segmento por delante de Cindric, Bell, Blaney, Wallace, Logano, Elliott, Byron, Buescher y Larson.

Etapa 3

Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Justo antes del inicio de la etapa final, Bell realizó una parada en boxes prolongada para reparar la dirección asistida, aunque el equipo declaró más tarde que no había mucho que pudieran hacer al respecto. Mientras tanto, la mala jornada de Hamlin empeoró cuando perdió presión de combustible momentáneamente y cedió casi una docena de posiciones durante una bandera amarilla.

Briscoe contuvo a Blaney en el reinicio, mientras a sus espaldas se libraba una intensa batalla por el tercer puesto. Logano llegó a situarse brevemente en paralelo con otros tres coches, y más tarde Elliott se lanzó por el interior de Cindric y Wallace —formando un grupo de tres en paralelo—, una maniobra que estuvo a punto de terminar en accidente.

Briscoe logró una ventaja de cinco segundos, pero tras ascender al segundo puesto, Wallace comenzó a recortar distancias.

A falta de unas 50 vueltas para el final, comenzó la última ronda de paradas en boxes con bandera verde, protagonizada por Gibbs y Bowman.

Briscoe entró en boxes al final de la vuelta 216 de 267, seguido de cerca por Wallace. Cindric paró en la vuelta siguiente, y Wallace salió de la calle de boxes manteniendo a Briscoe en su punto de mira.

Briscoe recuperó oficialmente el liderato tras superar a un Bell que sufría problemas mecánicos y que había alargado su estancia en pista con la esperanza de que una bandera amarilla fortuita le beneficiara.

Wallace se mantuvo a pocos largos de coche de Briscoe, mientras Larson se acercaba silenciosamente a ambos a medida que avanzaba la carrera. A falta de 30 vueltas, Briscoe cerró el paso a un Wallace que intentaba un adelantamiento agresivo; este perdió casi un segundo al verse obligado a subir hacia la parte alta de la pista.

Cuando quedaban 20 vueltas, Briscoe se encontró con un grupo compacto de coches más lentos y tuvo dificultades para avanzar. De repente, Reddick se sumó a la lucha, dejando a cuatro coches separados por menos de un segundo.

Larson ascendió al segundo puesto a falta de 11 vueltas, planteando un escenario que recordaba a la revancha entre ambos en Kansas.

Hacia el final de la carrera, Briscoe recorría toda la anchura de la pista para bloquear tanto a Larson como a Reddick. En la última curva, Larson trazó la línea más alta posible para intentar ganar impulso, pero su coche —decorado como homenaje a Kyle Busch— perdió adherencia y se estrelló contra el muro, quedando destrozado el lado derecho. Logró cruzar la meta en segunda posición, mientras que Reddick lo golpeó por detrás y salió trompeando hacia el césped interior, aunque mantuvo el tercer puesto.

Watch: Briscoe on winning Vegas thriller: 'What else more could you want?'

NASCAR Cup Las Vegas II 

Cla Driver # Manufacturer Laps Time Interval Pits Points
1 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 267

2:43'03.856

   7 75
2 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 267

+1.376

2:43'05.232

 1.376 8 36
3 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 267

+3.292

2:43'07.148

 1.916 12 41
4 A. CindricTeam Penske 2 Ford 267

+4.896

2:43'08.752

 1.604 9 48
5 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 267

+5.223

2:43'09.079

 0.327 8 47
6 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 267

+5.253

2:43'09.109

 0.030 9 34
7 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 267

+11.064

2:43'14.920

 5.811 8 34
8 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 267

+11.422

2:43'15.278

 0.358 9 39
9 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 267

+13.277

2:43'17.133

 1.855 9 28
10 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 267

+13.395

2:43'17.251

 0.118 9 32
11 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 267

+14.461

2:43'18.317

 1.066 9 28
12 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 267

+14.671

2:43'18.527

 0.210 9 28
13 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 267

+19.614

2:43'23.470

 4.943 9 26
14 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 267

+20.840

2:43'24.696

 1.226 9 28
15 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 267

+21.978

2:43'25.834

 1.138 9 22
16 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 267

+22.076

2:43'25.932

 0.098 9 22
17 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 267

+23.201

2:43'27.057

 1.125 11 20
18 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 267

+24.554

2:43'28.410

 1.353 9 19
19 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 267

+25.717

2:43'29.573

 1.163 9 18
20 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 267

+27.308

2:43'31.164

 1.591 8 17
21 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 267

+30.582

2:43'34.438

 3.274 9 17
22 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 266

+1 Lap

2:43'07.142

 1 Lap 9  
23 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 266

+1 Lap

2:43'10.129

 2.987 9 31
24 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 266

+1 Lap

2:43'12.985

 2.856 9 13
25 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 266

+1 Lap

2:43'16.624

 3.639 9 12
26
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 266

+1 Lap

2:43'21.461

 4.837 9 11
27 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 266

+1 Lap

2:43'22.066

 0.605 9 10
28 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 265

+2 Laps

2:43'12.587

 1 Lap 9 9
29 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 265

+2 Laps

2:43'16.600

 4.013 9 8
30 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 265

+2 Laps

2:43'17.254

 0.654 10 7
31 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 265

+2 Laps

2:43'30.847

 13.593 9 6
32 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 264

+3 Laps

2:43'08.026

 1 Lap 9 5
33 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 264

+3 Laps

2:43'10.126

 2.100 10 4
34 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 263

+4 Laps

2:43'22.965

 1 Lap 9 3
35
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 262

+5 Laps

2:43'20.575

 1 Lap 10 2
36 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 262

+5 Laps

2:43'36.165

 15.590 11 1

 

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