Oscar Piastri regresará con "sed de revancha" en la F1 2026, dice Martin Brundle

Martin Brundle cree que Oscar Piastri regresará con sed de revancha en 2026 tras perder el título de pilotos de 2025 frente a su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris.

Durante la mayor parte de la temporada, Piastri y Norris se disputaron la lucha en la parte delantera de la grilla, y el piloto australiano llegó al receso de verano con seis victorias en grandes premios frente a las cinco de Norris. Pero una fuerte remontada de Norris y un impulso final de Max Verstappen, de Red Bull, en la segunda mitad del año provocaron que Norris se quedara con su primer título de pilotos. Verstappen superó a Piastri y terminó segundo en el campeonato.

Mientras Piastri se prepara para su cuarta temporada en el campeonato, que además introducirá un nuevo conjunto de reglamentos, Brundle cree que la decepción de 2025 impulsará al piloto de 24 años en 2026.

"Creo que volverá con sed de revancha, para ser honesto", le dijo Brundle a Sky Sports F1. "Fue en parte doloroso y en parte brillante para él el año pasado. Aprendió mucho. Creo que está abiertamente aceptado que en los circuitos de muy bajo agarre no está sacando el máximo del coche ni del neumático, así que sabe que tiene que corregir eso.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Pero algunas de las victorias que consiguió fueron tan dominantes, tan impresionantes. Creo que va a sacar mucho de eso. Estoy seguro de que al final fue doloroso para él y creo que eso será un motor para esta temporada.

"Lo hemos observado. Es un chico increíblemente inteligente y claramente competitivo. Es un trabajador. Creo que volverá habiendo dado un gran paso adelante".

McLaren presentará su decoración de Fórmula 1 de 2026 durante un evento de lanzamiento el lunes 9 de febrero, antes de los ensayos de Bahréin, que se celebrarán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero. La temporada comenzará oficialmente luego con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo.