Los desafíos que enfrenta Williams de cara a la F1 2026

Es una demostración de la naturaleza implacable de la Fórmula 1 que Williams, estadísticamente uno de los equipos más exitosos de todos los tiempos en términos de campeonatos ganados, haya estado deambulando por el fondo de la parrilla durante más de dos décadas y haya evitado por poco la extinción financiera a comienzos de la década.

Williams conquistó por última vez los campeonatos de pilotos y constructores en 1997 y dejó de estar en la pelea por victorias regulares en grandes premios en 2004. Su último triunfo llegó en 2012, una excepción emocionante con Pastor Maldonado en España.

La dependencia del equipo de pilotos que aportaban presupuesto más que gran talento fue característica de su declive, y Williams se convirtió en un vestigio de la era en la que los equipos eran propiedad y estaban gestionados por las personas cuyo nombre figuraba sobre la puerta de la fábrica. Estuvo a punto de seguir el camino hacia el olvido de equipos como Tyrrell y el Lotus de Colin Chapman.

Ha habido más tropiezos bajo la propiedad del fondo de inversión Dorilton Capital, pero desde el nombramiento del ex estratega de Mercedes James Vowles como director del equipo, la dirección del rumbo (para usar una expresión frecuentemente utilizada por Vowles) ha sido hacia la mejora. El equipo terminó quinto en el campeonato de constructores la temporada pasada, su mejor resultado desde 2017.

Mientras Williams realiza este martes su necesariamente discreto lanzamiento de la temporada 2026, tras haberse perdido el shakedown de la semana pasada en Barcelona, repasemos sus perspectivas para la temporada que viene.

Williams Barcelona livery Photo by: Williams

Qué hay de nuevo en Williams

En términos de personal clave, Williams disfruta de continuidad en su equipo técnico, que está madurando tras una campaña de contrataciones en 2023-24. El FW48 será el primer Williams con el ex director técnico de Alpine Matt Harman desempeñando ese rol tras su ascenso desde el puesto de director de diseño el año pasado, pero el principal foco desde esa llegada de nuevo personal ha sido modernizar las antediluvianas instalaciones de la fábrica después de años de falta de inversión.

Durante una visita a la sede del equipo en Grove a principios de enero, Motorsport.com vio una gran cantidad de maquinaria nueva, en particular en el área dedicada al prototipado rápido. El equipo también ha estado renovando sus sistemas de producción y control de calidad.

Cuál es el mayor desafío para Williams

Tener que cancelar su presencia en el test de Barcelona fue tanto una vergüenza como un contratiempo para el equipo. El año pasado, hizo hincapié en ser el primero en salir a pista con su nuevo coche, con el objetivo de señalar una ruptura limpia con los problemas de su pasado reciente.

Se entiende que, si bien el monocasco había superado las pruebas de choque obligatorias, el morro no lo hizo. Esto ha provocado una ola de especulaciones de que el FW48 tiene sobrepeso, particularmente en las áreas que luego tuvieron que reforzarse para superar los crash tests. Vowles fue notablemente evasivo sobre ese tema en un encuentro en línea con los medios la semana pasada.

El hecho es que resulta extremadamente difícil diseñar un auto moderno de F1 para que alcance el peso mínimo reglamentario, como lo demuestra que esa cifra solo se haya reducido en 30 kg esta temporada pese a que los autos y sus ruedas son más estrechos.

Perderse el shakedown significa que deberá dedicar tiempo en los tests de Bahréin, que estaban previamente destinados al trabajo de rendimiento, a realizar comprobaciones operativas básicas que sus rivales ya habrán completado en Barcelona. Obviamente, hubo distintos grados de éxito en ese aspecto; mientras ambos pilotos de Mercedes completaron simulaciones de carrera además de muchas vueltas, otros como Audi y Cadillac tuvieron jornadas más complicadas.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Peter Fox / Getty Images

Cuál es el mayor punto fuerte de Williams

Cuando la fórmula de motores híbridos se introdujo por primera vez en 2014, Williams disfrutó de un breve resurgimiento gracias a contar con la unidad de potencia Mercedes, con diferencia la más competitiva. Esa ventaja se desvaneció con la convergencia y a medida que otros también pasaron a utilizar motores Mercedes.

Aunque es poco probable que Mercedes disfrute de una ventaja de una magnitud similar bajo el último conjunto de reglamentos de motores, rumores bien fundamentados durante varios meses han sugerido que la nueva unidad de potencia de Mercedes es muy fuerte. En teoría, su desempeño fiable durante el shakedown de Barcelona mitiga parte de la desventaja que enfrenta Williams por haberse perdido ese tiempo en pista, pero hacer funcionar una unidad de potencia en un auto diseñado mano a mano con el chasis es algo distinto a hacerlo como cliente de motores.

Lo que Williams sí tiene con certeza es una alineación de pilotos altamente competitiva. Carlos Sainz es inteligente, rápido y un ganador probado de grandes premios, mientras que Alex Albon ha demostrado niveles de velocidad similares.

Cuál es el objetivo de Williams en la F1 2026

Por mucho que le encantaría que esto fuera otro 1992, cuando apareció con un auto más de un segundo por vuelta más rápido que sus competidores, Williams sabe que ya comienza esta temporada con desventaja. Lo que no necesita es que el retraso en la finalización del auto se traduzca en una falta de rodaje durante los tests.

Arrancar con buen ritmo en Bahréin sería su escenario ideal a corto plazo; a más largo plazo, estar en la pelea por sumar puntos de manera regular para construir sobre el quinto puesto del año pasado sería un extra.