Por qué el drama de los neumáticos en Motegi supone una lección para los equipos de MotoGP

El jueves por la tarde, antes del Gran Premio de Japón, Jack Miller habló con los medios de comunicación, como es habitual. Le preguntaron sobre la asignación de neumáticos realizada por Michelin, el proveedor del campeonato, para el fin de semana en Motegi.

Había tres opciones para condiciones de pista seca: los compuestos convencionales blando, medio y duro, con la salvedad de que este último presentaba una carcasa más rígida.

Sin embargo, esa "carcasa rígida" no significa necesariamente que el compuesto de goma que recubre esa estructura interna sea más duro. En este caso concreto, la especificación "dura" presentaba una capa con la misma composición que la versión blanda.

Miller ya ha tenido su buena dosis de experiencias con los neumáticos Michelin de "carcasa rígida", la más reciente de ellas un fin de semana de pesadilla en Austria el mes pasado. Y cuando se le preguntó por ese compuesto duro, su respuesta resumió la opinión generalizada en todos los boxes: "Esa no es una opción".

Teniendo en cuenta esos prejuicios, ninguno de los equipos quiso utilizar el neumático duro en ningún momento del viernes ni del sábado. Ni siquiera para comprobar cómo se comportaba en la pista de Motegi, recién repavimentada, donde los trabajos se habían llevado a cabo a la perfección, creando una superficie que ofrecía mucho agarre a la vez que resultaba muy abrasiva.

No fue hasta después de la carrera sprint, en la que Jorge Martín y Pecco Bagnaia terminaron con los neumáticos traseros blandos desgarrados en la sección central, cuando se celebró una reunión de crisis y se tomaron una serie de decisiones de cara a la carrera completa. Además de que Michelin prohibiera el uso del neumático blando, la sesión de calentamiento se amplió de 10 a 20 minutos, lo que dio a los pilotos algo de tiempo para familiarizarse con el neumático duro que ninguno de ellos había estado dispuesto a probar antes.

Para sorpresa de la mayoría de los pilotos, el neumático duro funcionó de maravilla, hasta el punto de que toda la parrilla optó por la combinación de neumático delantero medio y trasero duro para la prueba principal del fin de semana.

Al cruzar la línea de meta para ganar la carrera, Marc Márquez fue 37 segundos más rápido que lo que había sido Bagnaia el año anterior, una comparación que puso de relieve la calidad tanto del nuevo asfalto del circuito como del neumático. Enea Bastianini también marcó cuatro vueltas rápidas consecutivas en los últimos compases de la carrera. Estos ejemplos de rendimiento y durabilidad hicieron que muchos pilotos se arrepintieran de no haber probado antes ese neumático tan denostado durante el fin de semana.

"Es culpa de los pilotos que no probáramos ese neumático. Michelin nos dijo que era una reserva y, normalmente, se evita utilizarlo. Pero creo que, a partir de ahora, es importante probar todas las opciones disponibles", declaró Bagnaia, uno de los pilotos más francos sobre el tema, tras terminar octavo.

"El lunes ya teníamos la selección de Michelin. Y nos equivocamos al no tener en cuenta que el asfalto nuevo, combinado con el compuesto blando [del neumático "duro" , con una carcasa más rígida], podría ser una opción válida", añadió el italiano, que asumió toda la responsabilidad a pesar de que ni él ni ninguno de sus rivales había probado el neumático.

"El problema es que, en estas situaciones, siempre esperas que alguien más lo pruebe primero para ver cómo funciona", admitió Álex Márquez, que sufrió una caída a seis vueltas del final.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"El hecho de no probar el neumático duro o hasta el warm-up es decisión de los equipos y los pilotos. Pero eso se debe a la falta de tiempo que tenemos. Nadie quiere sacrificar una vuelta cuando hay tan poco tiempo para poner a punto la moto", afirmó Alex Rins.

Mientras esos pilotos aceptaban de hecho su parte de culpa, otros, como Luca Marini, señalaron con el dedo en la dirección opuesta.

"Tenemos experiencia con ese mismo tipo de neumático de en otros circuitos. Y sabemos si funciona o no. Por eso lo descartamos. Luego, milagrosamente, lo montamos en el calentamiento y resultó ser mágico. Creo que eso es algo que Michelin tiene que entender", afirmó el piloto de Honda, que terminó entre los diez primeros.

"Nuestra experiencia previa nos dice que, en diferentes circuitos, cada vez que han traído este neumático, siempre ha rendido peor que los demás. Hay que recordar que cinco fabricantes y 22 pilotos llegaron a la misma conclusión, así que debe de haber una razón para ello", añadió el hermanastro de Valentino Rossi.

"Pedimos a los pilotos que probasen el neumático duro de la gama en el warm-up. Y la elección fue clara. Los equipos no quisieron probarlo en los entrenamientos por falta de tiempo", confirmó Piero Taramasso, responsable de MotoGP en Michelin.

"Estaba claro que se habían equivocado, y es una buena lección de cara a las próximas carreras", concluyó el ingeniero italiano.