Clasificación completa de la NASCAR Cup tras la carrera Las Vegas II de 2026

Tras remontar una vuelta de desventaja para acabar segundo, Kyle Larson amplió su ventaja en el campeonato sobre Denny Hamlin, pasando de +26 puntos a +40 puntos, ahora que la Chase de la NASCAR Cup de 2026 supera el ecuador de la temporada. Hamlin terminó 16.º después de que un trompo al principio de la carrera le arruinara la jornada.

A pesar de los problemas con la dirección asistida, Christopher Bell terminó 23.º, pero se mantiene tercero en la clasificación, ahora a 55 puntos del líder.

Con su gran victoria en Las Vegas, Chase Briscoe ( ) recortó casi 40 puntos de su desventaja respecto a Larson, y ahora se encuentra a 84 puntos de distancia, al tiempo que ha subido dos posiciones hasta el sexto puesto, lo que le convierte en el piloto que más ha avanzado esta semana.

Ty Gibbs bajó dos puestos, del sexto al octavo, lo que le convierte en el piloto que más ha perdido en la clasificación de la Chase. Cabe destacar que Daniel Suárez también subió dos puestos hasta el 14.º, mientras que Ryan Preece perdió dos posiciones y ahora ocupa el último lugar en la clasificación de la Chase, compuesta por 16 pilotos.

Puntuación de la NASCAR Cup 2026 tras Las Vegas II (Carrera 31 de 36)

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de no incluir ya a Busch en la clasificación semanal de pilotos .

Watch: Briscoe wins Las Vegas nail-biter as Larson, Reddick tangle late