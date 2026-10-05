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NASCAR Cup Las Vegas II

Clasificación completa de la NASCAR Cup tras la carrera Las Vegas II de 2026

Kyle Larson consolidó aún más su liderazgo en la clasificación del campeonato tras una jornada complicada para Denny Hamlin

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet; Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Tras remontar una vuelta de desventaja para acabar segundo, Kyle Larson amplió su ventaja en el campeonato sobre Denny Hamlin, pasando de +26 puntos a +40 puntos, ahora que la Chase de la NASCAR Cup de 2026 supera el ecuador de la temporada. Hamlin terminó 16.º después de que un trompo al principio de la carrera le arruinara la jornada.

A pesar de los problemas con la dirección asistida, Christopher Bell terminó 23.º, pero se mantiene tercero en la clasificación, ahora a 55 puntos del líder.

Con su gran victoria en Las Vegas, Chase Briscoe ( ) recortó casi 40 puntos de su desventaja respecto a Larson, y ahora se encuentra a 84 puntos de distancia, al tiempo que ha subido dos posiciones hasta el sexto puesto, lo que le convierte en el piloto que más ha avanzado esta semana.

Ty Gibbs bajó dos puestos, del sexto al octavo, lo que le convierte en el piloto que más ha perdido en la clasificación de la Chase. Cabe destacar que Daniel Suárez también subió dos puestos hasta el 14.º, mientras que Ryan Preece perdió dos posiciones y ahora ocupa el último lugar en la clasificación de la Chase, compuesta por 16 pilotos.

Lee también:

Puntuación de la NASCAR Cup 2026 tras Las Vegas II (Carrera 31 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Posiciones ganadas o perdidas
Kyle Larson 2318 --
2 Denny Hamlin 2278 --
3 Christopher Bell 2263 --
4 Joey Logano 2247 --
5 Ryan Blaney 2238 --
6 Chase Briscoe 2234 +2
7 Tyler Reddick 2212 --
8 Ty Gibbs 2208 -2
9 Austin Cindric 2190 --
10 Bubba Wallace 2181 --
11 Carson Hocevar 2160 --
12 William Byron 2158 --
13 Chase Elliott 2155 --
14 Daniel Suárez 2123 +2
15 Chris Buescher 2122 --
16 Daniel Suárez 2118 -2
CORTE CORTE CORTE CORTE
17 Shane van Gisbergen 688 --
18 Brad Keselowski 654 --
19 Ross Chastain 621 --
20 Michael McDowell 597 --
21 Erik Jones 582 --
22 AJ Allmendinger 551 +1
23 Todd Gilliland 542 -1
24 Austin Dillon 528 --
25 Josh Berry 514 --
26 Alex Bowman 503 +2
27 John Hunter Nemechek 497 -1
28 Zane Smith 484 -1
29 Ricky Stenhouse Jr. 460 --
30 Riley Herbst 446 --
31 Noah Gragson 394 --
32 Cole Custer 387 --
33 Ty Dillon 339 --
34 Connor Zilisch 327 --
35 Cody Ware 229 --
36 Casey Mears 13 --
37 Kevin Magnussen 11 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 4 --

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de no incluir ya a Busch en la clasificación semanal de pilotos .

Watch: Briscoe wins Las Vegas nail-biter as Larson, Reddick tangle late

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