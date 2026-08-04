VIDEO: Fernando Alonso conduce su Lamborghini de seis millones de dólares por Monaco

Un breve clip que circula por las redes sociales muestra un Lamborghini Sian FKP 37 azul oscuro recorriendo las calles de Mónaco con el piloto de Aston Martin Fernando Alonso al volante.

El video no ofrece una vista clara del conductor, pero la propiedad de Alonso de este coche en concreto ya quedó confirmada cuando los fotógrafos lo captaron subiendo y bajando del vehículo previamente este año. La pista, como en la mayoría de los coches del español, era la matrícula con su número de competición, el 14.

La grabación en sí es breve, mientras el Lamborghini se detiene detrás de un scooter en un paso de peatones. Los angulosos faros LED en forma de Y y las llantas de aleación en color bronce son inconfundibles. Al pasar bajo un paso elevado de hormigón, se puede oír cómo el escape empieza a cobrar vida: un aullido grave que se afila con un chasquido al cambiar de marcha. Los transeúntes alineados junto a la carretera ya tienen los teléfonos en alto antes incluso de que el coche despeje el cruce.

El Lamborghini Sian FKP 37 fue la primera incursión de la marca italiana en la tecnología híbrida cuando debutó en el salón IAA de Frankfurt en septiembre de 2019, y Lamborghini no entró en ello con suavidad. En lugar de un paquete de baterías convencional, el sistema híbrido del Sian se basa en supercondensadores, una solución que proporciona una entrega inmediata de potencia eléctrica manteniendo el peso total al mínimo. El motor eléctrico se integra directamente en la caja de cambios y envía 34 hp a las ruedas, mientras que un V12 atmosférico de 6,5 litros se encarga de los 785 hp restantes. La potencia combinada es de 819 hp, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos y una velocidad máxima superior a 355 km/h.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lamborghini fabricó solo 63 coupés y 19 roadsters, con todas las unidades ya adjudicadas antes de que el coche se presentara públicamente. La cifra de 63 unidades era un cariñoso guiño a 1963, el año en que Lamborghini empezó a fabricar coches deportivos.

El sufijo FKP 37 rinde homenaje a Ferdinand Karl Piech, el arquitecto del Volkswagen Group que murió en 2019, mientras que el 37 hace referencia a su año de nacimiento. Cada coupé fue configurado individualmente a través del estudio Ad Personam de Lamborghini, lo que significa que no hay dos iguales.

Cuando era nuevo, el Lamborghini Sian tenía un precio base de 3,3 millones de euros, pero los ejemplares usados han subido desde entonces considerablemente, con anuncios de reventa que ahora aparecen en aproximadamente 4 millones de libras antes de impuestos, una cifra que equivale a unos 5,9 millones de dólares.

La versión de Alonso se suma a una colección que, según varios informes, alcanza un valor estimado de 32 millones de libras. Entre las incorporaciones recientes figuran un Pagani Zonda Roadster Diamante Verde único en su tipo —comprado por alrededor de 11,7 millones de dólares—, un Mercedes CLK GTR (uno de los apenas 25 ejemplares homologados para carretera del coche de carreras GT1) y un Aston Martin DBX S entregado en su casa de Mónaco a finales de 2025, sobre el cual el veredicto de Alonso en una sola palabra fue simplemente "sobresaliente". El Sian se suma a un Ferrari F40 y a una colección que abarca iconos de rally, hatchbacks y todo lo demás.

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