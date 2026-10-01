Russell señala su preocupación por los neumáticos para el Gran Premio de Bahréin en Malasia

La Fórmula 1 está a punto de disputar un Gran Premio de Bahréin que no es en Bahréin. Malasia, el país que adopta la carrera previamente cancelada, ofrece un fin de semana caluroso para los pilotos, uno que George Russell dice que planteará un problema a la hora de mantener los neumáticos en su temperatura óptima.

Hablando el jueves ante la prensa, el británico ha advertido que las altas temperaturas del Sepang International Circuit harán que los neumáticos se sobrecalienten de forma agresiva hasta el punto de dificultar mucho más los adelantamientos. Esto llega después de que la FIA haya declarado un riesgo por calor durante el fin de semana de carreras.

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Por qué George Russell cree que Sepang será una carrera difícil

Sepang no ha albergado una carrera de F1 desde 2017, e incluso después de los trabajos de reasfaltado realizados en septiembre de este año, los equipos se preparan para una superficie de pista bastante abrasiva que podría ofrecer bajos niveles de agarre hasta que los coches puedan depositar una capa adecuada de goma durante el fin de semana. Pero, con las carreras tipo yo-yo también como preocupación, Russell cree que probablemente no se pueden tener ambas cosas al mismo tiempo.

"Creo que la gran diferencia de este circuito en comparación con otros llamados circuitos yo-yo es el sobrecalentamiento de los neumáticos", dijo. "Así que en circuitos como Melbourne, Silverstone, Monza, en realidad no había tanto sobrecalentamiento de los neumáticos por la superficie; Canadá también.

"Así que eso permitió a los pilotos mantenerse un poco más cerca dentro de ese segundo, incluso en Bahréin (en la pretemporada) hacía bastante fresco, los pilotos podían mantenerse cerca. Mientras que aquí, el sobrecalentamiento de la superficie va a ser algo enorme. Sobrecalentarás los neumáticos incluso en la vuelta de salida de una sesión de clasificación, lo que puede hacer que sea más difícil seguir de cerca y volver a atacar una vez que te hayan adelantado, pero eso ahora mismo es una incógnita total".

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri, de McLaren, también es cauteloso ante la alta degradación.

"Creo que [la degradación será] alta. Ahí fuera parece papel de lija, así que esperaremos a ver, pero definitivamente creo que va a ser un desafío con la degradación de los neumáticos. Obviamente no sé cuántas carreras o rodaje en pista ha habido recientemente. Y cualquier cosa que haya habido, la lluvia probablemente la limpia cada tarde de todos modos. Así que sí, creo que va a ser un fin de semana bastante duro desde todos los ángulos".

Qué significa para la carrera del domingo

Las sesiones de entrenamientos del viernes serán muy importantes no solo para que Mercedes mida su nivel de degradación de neumáticos, sino también para que sus pilotos se acostumbren a una pista en la que algunos de la parrilla, incluido Kimi Antonelli, no han pilotado nunca.

Si añadimos calor intenso, alta humedad e incluso la posibilidad de algo de lluvia, podríamos tener entre manos un fin de semana de carrera realmente interesante. Con largas rectas, podría favorecer a Mercedes si pueden controlar sus neumáticos.

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