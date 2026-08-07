Quartararo se siente perdido tras el viernes de MotoGP en Silverstone
Lejos del top 10, Fabio Quartararo estaba "tenso" sobre su Yamaha y parece no tener ninguna solución tras la primera jornada en pista en Silverstone.
Un año después de haber rozado la hazaña en Silverstone, el regreso a tierras británicas fue doloroso para Fabio Quartararo. En 2025, el francés había logrado el segundo puesto en los Entrenamientos, antes de firmar la pole y dominar la carrera principal, para finalmente verse detenido por un problema con el holeshot device en su Yamaha.
La moto ha evolucionado mucho este año, en torno a un V4 que sustituyó al cuatro cilindros en línea, y Quartararo advertía al llegar al circuito que repetir la hazaña sería imposible. Los primeros entrenamientos le dieron la razón este viernes, con el 15º puesto por la mañana y el 17º por la tarde, y sobre todo una falta de sensaciones sobre la moto.
La única nota de esperanza parece venir del garaje Pramac, ya que Jack Miller marcó el noveno tiempo y aseguró su plaza en la Q2. En Sachsenring, el australiano también había sido el único piloto Yamaha en clasificarse para la Q2 ya el viernes, pero Quartararo se le unió al día siguiente y finalmente lo superó en la parrilla de salida. Por el momento, sin embargo, el campeón del mundo de 2021 mostró su incomprensión de la situación al enfrentar a los medios, entre ellos Motorsport.com.
¿Cómo eran las sensaciones sobre la moto?
Malas. No tengo buenas sensaciones en absoluto. Me cuesta mucho pilotar como quiero y estoy realmente tenso sobre la moto. No me siento bien.
Fabio Quartararo
Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images
Parecías frustrado sobre la moto en un momento por la mañana…
Esta mañana tuvimos un problema con la moto. Tuve que parar. Pero no es realmente frustrante, es solo que no consigo rodar. Soy como alguien que se sube a una moto por primera vez. Eso es lo que siento. Vamos a intentar hacer cambios, pero fue realmente un día difícil para nosotros.
Ruedo intentando simplemente entender cómo funciona la moto.
¿Son posibles los progresos?
Eso espero. Jack ha sido rápido hoy, pero no era realmente una cuestión de alcanzar los límites: no llegaba al límite porque ruedo intentando simplemente entender cómo funciona la moto. Eso es lo que he sentido, así que vamos a intentar hacer un gran cambio para mañana y entender por qué hemos estado tan mal hoy.
¿Dónde está el límite de la moto?
Actualmente, no lo sé. Como he dicho, tenía la sensación de subirme a la moto por primera vez. No conseguía inclinar, tener velocidad en curva... Eso es precisamente lo que hace falta en esta pista, una frenada progresiva y velocidad en curva, y yo iba superlento.
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