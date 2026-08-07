Di Giannantonio: "Primer día ok, aunque tengo los músculos destrozados"

La primera jornada de MotoGP en Silverstone volvió a poner de relieve a las Aprilia, pero como suele ocurrir los viernes, es Fabio Di Giannantonio quien se cuela enseguida en el grupo de cabeza con su Ducati.

El piloto de VR46 volvía a la acción después no solo de la pausa de verano, sino también de la física para recuperarse de las molestias que en las últimas carreras le hicieron apretar los dientes.

Y tras una mañana afrontada con mucha cautela para recuperar el ritmo, en los entrenamientos de la tarde llegó la excelente tercera plaza con un crono de 1'56"678, confirmándose como el más rápido entre los que montaban la máquina de Borgo Panigale, frente a los representantes de Noale.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Estoy muy contento, me lo he tomado con mucha calma porque hacía un mes que no me subía a la moto y dediqué el primer día a mí mismo, tratando de recuperar las sensaciones adecuadas. Por otra parte, en el gimnasio no se utilizan los mismos músculos que cuando te subes a la moto, Silverstone no es la mejor pista para volver a empezar después de este largo parón y, de hecho, ¡me siento destrozado!", dijo 'Diggia' sonriendo el viernes por la noche, para luego analizar lo hecho a lomos de su Desmosedici #49.

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"Logramos terminar bastante cerca de los primeros. Al ser solo el primer día, es normal que todavía se pueda mejorar. La vuelta rápida fue buena, pero ni siquiera del todo limpia, para ser sinceros, así que estoy convencido de que todavía se puede bajar el crono".

"De momento aún no he tenido ocasión de analizar los datos, pero los chicos del equipo ya lo están haciendo y entre esta noche y mañana por la mañana veremos qué soluciones adoptar para mejorar".

"La moto es exactamente la misma que en las últimas carreras y que a principio de año, no sé si llegarán novedades de aquí en adelante; hay que preguntarle a Dall'Igna, pero en ese caso, ¡mucho mejor! Mientras tanto, he partido de las mismas bases de siempre, en cuanto a puesta a punto, también porque venía de un largo parón, y diría que fue la elección correcta".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

A la espera de entender qué se puede ajustar de cara a la Clasificación de mañana por la mañana, el romano ya ha tenido ocasión de hacerse una idea de lo que podrá ocurrir en las dos carreras británicas del sábado y el domingo por la tarde.

"En cuanto al consumo, no he encontrado grandes problemas, tuve agarre desde el principio, pero como de costumbre utilizamos mucho más el delantero que el trasero y creo que las Aprilia están mejor, pero no me preocupa mi situación en comparación con las otras Ducati".

"Estoy seguro de que Alex y Marc están trabajando para estar delante y formarán parte de la batalla, como se vio el año pasado. Al final es el primer día para todos, así que estoy convencido de que los demás también tienen margen para crecer".

"En cuanto al ritmo de carrera, de todos modos veo a las Aprilia con algo más que nosotros, también porque lucho con ellas desde principio de año y las conozco bien. De momento me he metido entre ellas, pero sé que nosotros también tenemos que mejorar".