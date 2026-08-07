MotoGP Gran Bretaña: Bezzecchi domina la práctica junto con las Aprilia

Marco Bezzecchi protagonizó una brillante remontada tras una fractura de clavícula y lideró un resultado de 1.º, 2.º, 4.º y 5.º para Aprilia en los entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP.

A pesar de las dudas sobre su estado físico tras una caída en el Gran Premio de Alemania del mes pasado y una racha irregular de resultados anterior a ello, Bezzecchi batió el viernes el récord del circuito de Silverstone por casi un segundo.

Ai Ogura, de Trackhouse, parecía destinado a terminar el día en cabeza tras marcar la primera vuelta por debajo de 1m57s en Silverstone, pero primero su compañero de equipo Raúl Fernández y luego el piloto oficial Bezzecchi lograron mejorar el tiempo en los últimos minutos de la sesión.

Fabio di Giannantonio se aupó al tercer puesto con la Ducati del equipo VR46, por delante del líder del campeonato, Jorge Martín, mientras que Ogura quedó relegado al quinto puesto en medio de la avalancha de mejoras de última hora.

Cuando dio comienzo la sesión de una hora de duración, Martín se puso inmediatamente al ritmo, rebajando la marca de referencia de Álex Márquezen la FP1 con un tiempo de 1m58,692s. Bezzecchi ascendió al segundo puesto poco después, logrando un doblete inicial para Aprilia por detrás de su compañero de equipo.

Pero antes de que transcurrieran los primeros 10 minutos, el joven Márquez fue aún más rápido con su Ducati Gresini, recortándole poco menos de una décima de segundo a su compatriota. Bezzecchi intentó responder en su siguiente vuelta rápida, pero se quedó a 0,032 s de desbancar al español.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez se mantuvo en lo más alto de la tabla de tiempos de la « » hasta justo antes de llegar al ecuador de la sesión, momento en el que los pilotos de Trackhouse se hicieron con la cabeza, con Fernández y, posteriormente, Ogura marcando los mejores tiempos de la parrilla.

En los últimos 15 minutos, todos los pilotos cambiaron a neumáticos blandos nuevos, y Pedro Acosta, Álex Márquez y Marc Márquez disfrutaron brevemente del primer puesto en la tabla de tiempos.

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Sin embargo, Ogura no tardó en recuperar la ventaja: el piloto japonés marcó un tiempo espectacular de 1m56,810s apenas unos segundos después. Parecía que Ogura había hecho lo suficiente para terminar el día en cabeza, pero Fernández logró sacar un as de la manga y desbancó a su compañero de equipo cuando solo quedaba un minuto para el final de la sesión.

Pero aún quedaba una sorpresa más: Bezzecchi marcó un tiempo de 1m56,280s en su última vuelta rápida para arrebatarle el primer puesto al piloto de Trackhouse.

Di Giannantonio impidió que Aprilia copara los tres primeros puestos al quedar tercero, mientras que Martín saltó del 17.º al 4.º puesto con dos rápidas vueltas. Ogura se quedó en quinta posición al final de la sesión, justo por delante de la Ducati oficial de Marc Márquez.

Álex Márquez terminó séptimo, mientras que Joan Mir logró un sólido octavo puesto para Honda. El top 10 lo completaron Jack Miller, de Pramac, y el piloto de KTM Pedro Acosta, este último tras sufrir una caída en Brooklands a cinco minutos del final.

Enea Bastianini (Tech3) y Luca Marini (Honda) se quedaron a las puertas de la clasificación directa para la Q2, mientras que Francesco Bagnaia (Ducati) también se verá obligado a disputar la primera parte de la clasificación tras sufrir una caída en los últimos compases y terminar en 13.ª posición.