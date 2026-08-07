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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Gran Bretaña

MotoGP Gran Bretaña: Bezzecchi domina la práctica junto con las Aprilia

Aprilia ha cerrado la jornada con muy buen pie, ya que tanto su equipo oficial como el satélite han terminado en las primeras posiciones

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Edited:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Guenther Steiner, director general de Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Nadia Padovani, directora ejecutiva de BK8 Gresini Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Alberto Puig, director del equipo HRC Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Comisarios junto a la pista

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Augusto Fernández, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing; Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
35

Marco Bezzecchi protagonizó una brillante remontada tras una fractura de clavícula y lideró un resultado de 1.º, 2.º, 4.º y 5.º para Aprilia en los entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP.

A pesar de las dudas sobre su estado físico tras una caída en el Gran Premio de Alemania del mes pasado y una racha irregular de resultados anterior a ello, Bezzecchi batió el viernes el récord del circuito de Silverstone por casi un segundo.

Ai Ogura, de Trackhouse, parecía destinado a terminar el día en cabeza tras marcar la primera vuelta por debajo de 1m57s en Silverstone, pero primero su compañero de equipo Raúl Fernández y luego el piloto oficial Bezzecchi lograron mejorar el tiempo en los últimos minutos de la sesión.

Fabio di Giannantonio se aupó al tercer puesto con la Ducati del equipo VR46, por delante del líder del campeonato, Jorge Martín, mientras que Ogura quedó relegado al quinto puesto en medio de la avalancha de mejoras de última hora.

Cuando dio comienzo la sesión de una hora de duración, Martín se puso inmediatamente al ritmo, rebajando la marca de referencia de Álex Márquezen la FP1 con un tiempo de 1m58,692s. Bezzecchi ascendió al segundo puesto poco después, logrando un doblete inicial para Aprilia por detrás de su compañero de equipo.

Pero antes de que transcurrieran los primeros 10 minutos, el joven Márquez fue aún más rápido con su Ducati Gresini, recortándole poco menos de una décima de segundo a su compatriota. Bezzecchi intentó responder en su siguiente vuelta rápida, pero se quedó a 0,032 s de desbancar al español.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez se mantuvo en lo más alto de la tabla de tiempos de la « » hasta justo antes de llegar al ecuador de la sesión, momento en el que los pilotos de Trackhouse se hicieron con la cabeza, con Fernández y, posteriormente, Ogura marcando los mejores tiempos de la parrilla.

En los últimos 15 minutos, todos los pilotos cambiaron a neumáticos blandos nuevos, y Pedro Acosta, Álex Márquez y Marc Márquez disfrutaron brevemente del primer puesto en la tabla de tiempos.

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Sin embargo, Ogura no tardó en recuperar la ventaja: el piloto japonés marcó un tiempo espectacular de 1m56,810s apenas unos segundos después. Parecía que Ogura había hecho lo suficiente para terminar el día en cabeza, pero Fernández logró sacar un as de la manga y desbancó a su compañero de equipo cuando solo quedaba un minuto para el final de la sesión.

Pero aún quedaba una sorpresa más: Bezzecchi marcó un tiempo de 1m56,280s en su última vuelta rápida para arrebatarle el primer puesto al piloto de Trackhouse.

Di Giannantonio impidió que Aprilia copara los tres primeros puestos al quedar tercero, mientras que Martín saltó del 17.º al 4.º puesto con dos rápidas vueltas. Ogura se quedó en quinta posición al final de la sesión, justo por delante de la Ducati oficial de Marc Márquez.

Álex Márquez terminó séptimo, mientras que Joan Mir logró un sólido octavo puesto para Honda. El top 10 lo completaron Jack Miller, de Pramac, y el piloto de KTM Pedro Acosta, este último tras sufrir una caída en Brooklands a cinco minutos del final.

Enea Bastianini (Tech3) y Luca Marini (Honda) se quedaron a las puertas de la clasificación directa para la Q2, mientras que Francesco Bagnaia (Ducati) también se verá obligado a disputar la primera parte de la clasificación tras sufrir una caída en los últimos compases y terminar en 13.ª posición.

MotoGP - GP de Gran Bretaña - Práctica viernes

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

1'56.280

182.383 339
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.335

1'56.615

0.335 181.859 339
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.398

1'56.678

0.063 181.761 337
4 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.500

1'56.780

0.102 181.603 340
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.530

1'56.810

0.030 181.556 341
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 19

+0.733

1'57.013

0.203 181.241 338
7 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 20

+0.750

1'57.030

0.017 181.215 337
8 Spain J. Mir Honda 36 Honda 18

+0.831

1'57.111

0.081 181.089 338
9 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 20

+1.042

1'57.322

0.211 180.764 334
10 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 19

+1.083

1'57.363

0.041 180.700 336
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 19

+1.312

1'57.592

0.229 180.349 339
12 Italy L. Marini Honda 10 Honda 17

+1.325

1'57.605

0.013 180.329 337
13 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14

+1.411

1'57.691

0.086 180.197 335
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 18

+1.473

1'57.753

0.062 180.102 337
15 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+1.487

1'57.767

0.014 180.081 335
16 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 19

+1.494

1'57.774

0.007 180.070 331
17 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 17

+1.636

1'57.916

0.142 179.853 330
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 16

+1.640

1'57.920

0.004 179.847 337
19 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 19

+1.718

1'57.998

0.078 179.728 331
20 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 16

+1.900

1'58.180

0.182 179.451 334
21 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 20

+2.042

1'58.322

0.142 179.236 341
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 17

+2.341

1'58.621

0.299 178.784 329
23 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 19

+2.550

1'58.830

0.209 178.470 330
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