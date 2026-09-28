¿Cuál es el valor actual de Ferrari? Probablemente también se lo preguntan en Maranello, porque se suponía que este verano iba a marcar el relanzamiento de la "Ferrari" en su persecución de Mercedes: las mejoras introducidas en el SF-26 y, sobre todo, la incorporación del motor ADUO2 no solo no han sido suficientes para acercarse a la Estrella, sino que, en general, ni siquiera están dando los resultados necesarios para contrarrestar el ascenso de Red Bull y McLaren.

El equipo de Woking cerró el fin de semana en Azerbaiyán sin sumar ningún punto válido para el Mundial de Constructores, lo que llevó a Fred Vasseur a señalar: "Hemos sumado más puntos que McLaren en la lucha por el segundo puesto del Mundial de Constructores.

Esto no está mal, aunque nuestro objetivo es ganar las carreras y el Mundial", pero la sensación es que el MCL40, con el último paquete de novedades, ha dado un salto de calidad que en Bakú aún no se ha podido medir en toda su magnitud, mientras que Red Bull, sobre todo en carrera, ha demostrado que los dos RB22 de Max Verstappen e Isack Hadjar merecen el podio por detrás del ganador, George Russell, con Mercedes.

Las cifras indican que la Scuderia ocupa firmemente el segundo puesto en el Mundial de Constructores, con un botín de 72 puntos que será muy valioso defender frente a los papayas, pero la evolución de la temporada indica, más bien, que el SF-26 no consigue mantenerse como segunda fuerza y está cayendo al papel de tercera, si no cuarta, escudería a nivel técnico.

Las "oscilaciones" en los datos han variado a menudo en función de las actualizaciones introducidas, pero la duda (a la espera de que llegue a Austin el último paquete previsto para 2026) es que el proyecto de la escudería roja esté llegando un poco al final de su desarrollo.

El Gran Premio de Azerbaiyán, disputado el sábado, sirvió precisamente para contrastar esta hipótesis: los dos Ferrari afrontaron la clasificación y la carrera con una configuración aerodinámica diferente. Se había decidido que el monoplaza montara los bargeboards en la versión con un único elemento vertical. Charles Leclerc abordó el fin de semana en Azerbaiyán con la solución que generaba menos carga aerodinámica, adecuada para buscar velocidades máximas en las largas rectas.

Lewis Hamilton, por su parte, tras unos entrenamientos libres poco satisfactorios, decidió al término de la FP3 adoptar la configuración con mayor carga aerodinámica, equipada con tres elementos verticales en el borde de entrada del bargeboard.

Un cambio de estrategia impulsado por el siete veces campeón del mundo para disponer de un tren trasero más estable y capaz de proporcionar mayor tracción a su Ferrari, y quizá con la esperanza de que los neumáticos delanteros, que no "se calentaban", alcanzaran la temperatura adecuada. Esto demuestra, una vez más, que los dos pilotos del Cavallino tienen estilos de conducción decididamente diferentes, pero también que se están realizando intentos para sacar el máximo potencial de este monoplaza, siempre muy exigente a la hora de llevarlo al límite.

En carrera, parece que la elección del monegasco ha dado mejores resultados; sin duda, ha mostrado un ritmo de carrera más brillante que el de su compañero de equipo, quien probablemente se ha enfrentado a un molesto subviraje en las curvas, ya que al cruzar la línea de meta los dos lo hicieron con una diferencia de velocidad de apenas 1,8 km/h (341,9 de Leclerc frente a 340,1 de Hamilton). Charles fue más rápido en casi 0,177 en la curva 1, mientras que Lewis se impuso en la curva 2, más técnica, por 0,099; en la curva 3, en cambio, estuvieron a la par, con una diferencia de 7 milésimas a favor del monegasco. Sin embargo, la diferencia se hizo patente en la vuelta más rápida, ya que Leclerc le sacó 386 milésimas.

Ferrari sabe que cuenta con un monoplaza con un buen chasis y una buena aerodinámica, pero si para encontrar un buen equilibrio del SF-26 hay que aumentar el empuje vertical en los circuitos donde la eficiencia aerodinámica y la baja resistencia a la marcha son fundamentales, se acaba mermando el potencial teórico, buscando además soluciones mecánicas más extremas que hacen que la conducción sea menos precisa y más difícil.