Marini golpeado por un fragmento de la moto de Quartararo: "Podría haber sido mucho peor"
Luca Marini recibió un golpe en el torso con una pieza aerodinámica de la Yamaha de Fabio Quartararo en el Red Bull Ring.
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Luca Marini se llevó un pequeño susto durante el GP de Austria. Mientras seguía a un grupo de pilotos entre los que se encontraba Fabio Quartararo, una pieza aerodinámica, que al parecer procedía de la Yamaha del francés, se desprendió y le golpeó en el pecho.
"Creo que era el alerón de Quartararo, porque vi una pieza azul que me golpeó al frenar en la curva 4", explicó Marini ante los medios de comunicación internacionales en Spielberg, entre ellos Motorsport.com. "No sé si tuvo algún contacto con alguien en la recta entre las curvas 3 y 4".
Marini vio cómo se le acercaba la pieza, pero no pudo hacer nada para evitarla y el impacto le provocó algunos dolores. Aun así, pudo llegar a la meta : "Vi el alerón, intenté esquivarlo, pero acabó [en mi pecho]. Me dolió mucho durante dos curvas, luego intenté olvidarme de ello y volver a concentrarme en mi pilotaje".
"Al principio estaba un poco preocupado", reconoció el piloto de Honda. "Me duele un poco el pecho, pero, por suerte, todo va bien. Podría haber sido mucho peor".
Luca Marini acabó finalmente en 14.ª posición, por detrás de Takaaki Nakagami, que, sin embargo, disputaba su primer Gran Premio en casi un año. El piloto de pruebas de Honda sustituíaa , Joan Mir, que se vio obligado a retirarse debido a anomalías en sus análisis de sangre tras sentirse muy mal en Misano.
Por su parte, Fabio Quartararo perdió muchas posiciones en la segunda parte de la carrera debido al desgaste de su neumático trasero. El campeón del mundo de 2021 terminó la prueba fuera de los puntos, en 17.ª posición.
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