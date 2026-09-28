Quartararo se ve obligado a dejar Monster tras el regreso de Red Bull como patrocinador de Honda

El mercado con vistas al año que viene no solo se ha sacudido en lo que a pilotos se refiere, sino que también ha zarandeado el de los patrocinios, con algunos movimientos previsibles, y otros, mucho más sorprendentes.

A la espera de que Monster decida si reduce su presencia en Yamaha o desaparece por completo de la panza de las M1 oficiales, otra operación menos previsible se materializará el curso que viene: Red Bull volverá a patrocinar al equipo oficial de Honda en la clase reina, según desveló el pasado sábado GPone.

Paralelamente, Motorsport.com ha podido saber que la vuelta de la energética a HRC tendrá una consecuencia directa muy llamativa: Fabio Quartararo, elegido para convertirse en el buque insignia del constructor del ala dorada a partir de entonces, se verá obligado a dejar Monster, la competencia directa de Red Bull, y con quien ha mantenido una estrecha relación desde que debutó en MotoGP, en 2019.

A partir del mes de enero, el Diablo pasará a formar parte de la cartera de atletas de Red Bull. De hecho, Motorsport.com entiende que Honda ha tenido que hacerse cargo de la indemnización que figuraba en el contrato del corredor con Monster, que iba más allá de 2026.

Se espera que Quartararo luzca el logo de la garra verde en su debut con su nuevo prototipo, en el ensayo que se llevará a cabo en Valencia, el martes posterior a que el Mundial termine.

Más presencia en la RC214V

El regreso de la marca de bebidas del búfalo rojo a Honda se hará visible cuatro años después de que Red Bull decidiera dejar de anunciarse en HRC, amparándose en la cláusula que figuraba en el acuerdo entre ambos y que le permitía romper la alianza en caso de que Marc Márquez abandonara el fabricante japonés.

A finales de 2023, el multicampeón llegó a un acuerdo con Honda y renunció al ejercicio que le quedaba (2024) de los cuatro que había firmado, y se unió a Gresini, en la primera fase que le llevó, en 2025, a coronarse subido a una Ducati.

Red Bull volverá a la decoración de Honda en MotoGP Foto de: Repsol Media

Márquez voló lejos de Honda, y con él, también lo hizo Red Bull, que en un volantazo inesperado deshará ese camino en 2027. Motorsport.com interpreta que el logotipo de la compañía austríaca será bastante más visible que en la etapa anterior, donde esencialmente figuraba en la parte baja de la quilla, y en el guardabarros delantero.

Red Bull y Monster llevan disputándose el escaparate que ofrece MotoGP desde hace tiempo. Actualmente, Monster ejerce de patrocinador principal de las estructuras oficiales de Yamaha y de Aprilia, además de ser muy relevante también en Ducati.

Red Bull, por su parte, permanece solo con KTM. No obstante, existen muchos indicativos que llevan a intuir que las fuerzas se equilibrarán pronto si tenemos en cuenta la recuperación de la relación entre Honda y Red Bull, ya para 2027. Más aún si tenemos en cuenta que el contrato entre Ducati y Monster expira a finales del próximo ejercicio, y que en 2028, la pareja de pilotos del equipo oficial serán Márquez y Pedro Acosta, dos figuras absolutamente vinculadas a Red Bull.