Quartararo, en exclusivo: “Soy como un perro que no ha comido en tres días: todavía tengo el mordisco”
En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Quartararo repasa su etapa con Yamaha y su muy esperado cambio a Honda en 2027.
Esta charla con Fabio Quartararo (Niza, 27 años) tuvo lugar en el paddock del circuito Marco Simoncelli, en un contexto de cierta tensión entre el piloto francés y Yamaha. Después de confirmarse su marcha a Honda con vistas al curso que viene, el excampeón del mundo agota una temporada de transición, en la que debe lidiar con la frustración de competir con una moto que, ahora mismo, no está para nada. Para rematarlo, la marca japonesa le impedirá participar en el ensayo del lunes que viene, en Austria, en el que habría podido probar las gomas Pirelli que entrarán en escena en 2027. Eso prendió la mecha y contaminó, un poco más, una historia que comenzó como un cuento de hadas y que terminará de una forma mucho menos bucólica.
Pregunta. Cuando mira atrás, ¿con qué cree que se quedará de su último par de años en Yamaha?
Respuesta. "Con la capacidad que he tenido para reaccionar después de un 2024 que no fue nada fácil. Cuando hemos tenido una moto que iba mejor, sobre todo, a una vuelta, supe reaccionar. Aunque en alguna carrera no se dieron los resultados que queríamos, al menos pude volver a comprobar que mantenía velocidad".
P. ¿Qué ha enrarecido el ambiente entre las dos partes?
R. "Creo que se debe al tiempo que hemos estado luchando por posiciones que no eran las adecuadas. En 2021 luchas por el Mundial; en 2022 estás ahí, peleándolo, aunque no lo ganas. Pero luego vienen tres años seguidos (2023, 2024 y 2025) en los que realmente no luchamos por lo que queríamos. Han surgido momentos delicados y creo que todo está muy relacionado con eso".
P. ¿No había una forma un poco menos incómoda de acabar esta relación?
R. "Es una pregunta complicada. Creo que ambas partes intentamos hacerlo lo mejor posible. Hay pasajes más tensos, pero lo que sale en prensa está magnificado, y parece que las cosas estén mucho peor. Por supuesto que ha estado mejor, pero tampoco hay que pensar que esto es una guerra. Es como en una relación de pareja: hay momentos difíciles, pero eso es normal. Nos quedan tres meses juntos y no es momento de peleas después de haber pasado ocho años. Vamos a acabar de la mejor manera posible, y espero que en el futuro podamos hablar bien de todo lo que logramos".
P. ¿Cuál es su diagnóstico del proyecto en sí? ¿Cuáles son los puntos débiles o problemas por los que no se ha avanzado tanto como esperaban?
R. "Este año, el primer test que hicimos en Barcelona me sorprendió para bien. Pero luego no conseguimos dar un paso adelante en general. Cuando sacas una moto nueva hay muchas cosas que ajustar, pero no logramos avanzar en velocidad, en hacer girar la moto, en el agarre o en la potencia. Para mí, es difícil dar un diagnóstico exacto; seguro que en Yamaha pueden contestar mejor que yo esos detalles técnicos".
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images
P. ¿Cree que ha sido una cuestión de falta de recursos o inversión?
R. "No sé el presupuesto que tiene Yamaha. Es como si vas al doctor y le preguntas el diagnóstico al paciente. Yo lo que quiero son mejoras para conseguir resultados, que es para lo que estoy aquí".
P. El año que viene se va a Honda, llegan los neumáticos Pirelli y va a tener muy pocos días de test para adaptarse a la moto y a las gomas. ¿Le inquieta llegar a la primera carrera sin estar del todo preparado?
R. "En realidad, en los test coges el 'feeling', pero no puedo decir que vaya a llegar a la primera carrera y que mi objetivo será ganar; no sería lo correcto. A lo mejor ruedo dos días con la moto y me encuentro increíblemente bien, pero habrá que ir aprendiendo en los primeros grandes premios. Si me encuentro listo para luchar por el podio o por la victoria, iré a por ello; pero no podemos pretender quemar etapas tan rápido. No por irme a Honda la moto ya va a ser la mejor; tendremos que trabajar, ajustar y tomárnoslo poco a poco. Poco a poco, pero deprisa".
P. Yamaha no le dejará participar en el test del próximo lunes, en Austria, de modo que no podrá probar las gomas Pirelli. ¿No le parece hasta cierto punto lógica la postura de la marca?
R. "Desde mi punto de vista sí, es lógico. Desde otro, menos. Pero prefiero no entrar en más detalles para no buscarme problemas. Puede que si yo hubiera estado en la posición de Yamaha hubiera hecho lo mismo".
P. ¿Le ha dado vueltas a lo que será esa primera salida a pista con Honda en el test de Valencia? ¿Le da vértigo pensar que no pueda ir cómo espera?
R. Para serle sincero, cada noche, cuando me acuesto, pienso en cómo irá esa primera salida con la Honda. Pero no solo en ese entrenamiento en Valencia. Será un poco raro, porque he estado toda mi carrera en Yamaha y es un cambio muy grande. No es vértigo, sino ganas, nervios. Pero si he tomado la decisión de ir allí, es para ir a muerte".
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
P. ¿Qué fue lo que le motivó definitivamente a decantarse por el proyecto de Honda?
R. "Es una situación compleja para poder explicarlo todo. Llegó un momento en el que quería separarme de Yamaha y buscar un proyecto nuevo. Tuvimos reuniones con varias marcas, entre ellas Honda. En esas reuniones yo tenía muchas preguntas, y más allá de contestarme mis cuestiones, me enseñaron cosas del proyecto que me hicieron tomar la decisión de ir allí".
P. Cuando se comprometió con ellos, la moto de referencia era Ducati. ¿Por qué no intentó ir a por una Ducati?
R. "Porque creo que Honda, desde hace años, pasa por un momento en el que quiere volver a ganar. Está poniendo todos sus recursos para regresar. Con el cambio de reglamento, las nuevas motos y los nuevos neumáticos, creo que Honda puede dar la sorpresa y sacar una moto muy competitiva".
P. ¿No le inquieta que alguien como Marc Márquez se fuera de allí por motivos similares a los que le llevan a usted a dejar Yamaha?
R. "Creo que lo entendieron. Honda perdió al mejor piloto de todos, y en ese momento entendieron lo que pedía Marc. Se dieron cuenta de que tenían que trabajar de una manera mucho más agresiva. En los últimos dos años, Honda ha dado un paso adelante bastante grande".
P. ¿Ha hablado con Marc sobre esto?
R. "No, para nada".
P. Lleva un tiempo sin pelear de forma constante por ganar. ¿Cómo sabe que no ha perdido esa 'mordida' o el hambre de victoria?
R. "Porque lo siento aquí [se toca el corazón]. Es como el perro que no come en tres días. Cuando tiene la comida delante, verás cómo se tirará a por ella. Ahora mismo estoy como ese perro. Sé que cuando tenga una oportunidad real de ganar o de luchar por estar delante, lo haré. Se vio en Silverstone, el año pasado. Se dieron unas circunstancias para poder pelear por ganar, y estaba allí. La mordida la sigo teniendo intacta".
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