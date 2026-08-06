Quartararo nunca habló de 2027 con Yamaha: "Necesitaba un cambio de aires"
Ahora que su fichaje por Honda ya es oficial, Fabio Quartararo ha explicado los motivos de su decisión, que se deben tanto a su deseo de afrontar un nuevo reto tras varias temporadas difíciles en Yamaha como a los argumentos convincentes de su futuro fabricante.
Fabio Quartararo por fin ha podido pronunciarse este jueves sobre su fichaje por Honda. Su sonado fichaje procedente de Yamaha —el primero entre los equipos oficiales de los dos gigantes japoneses desde el de Valentino Rossi en sentido contrario antes de la temporada 2024— se conocía desde que Motorsport.com lo revelara en enero, pero no se hizo oficial hasta durante el parón veraniego.
El fichaje de Quartararo fue, como era de esperar, el tema central de su rueda de prensa de este jueves en Silverstone. "Espero que Honda pueda proporcionarme una moto ganadora", declaró el campeón del mundo de 2021 ante la prensa internacional, entre la que se encontraba Motorsport.com. "Evidentemente, es el final de una etapa con Yamaha".
"Hemos pasado ocho años juntos. Los primeros fueron mejores que los últimos. Estoy contento porque llevábamos hablando con varios equipos desde el año pasado y se anunció hace dos semanas. Estoy muy contento de unirme a Honda, tengo muchas ganas. Pero aún quedan 11 carreras, así que hay que seguir concentrados en eso".
"No ha sido una decisión fácil, hemos mantenido conversaciones con muchos equipos durante unos meses", añadió en la página web oficial de MotoGP. "He tomado la decisión de unirme a Honda porque creo plenamente en el proyecto. Estaré totalmente comprometido con Honda a partir de 2027".
Fabio Quartararo dejará Yamaha al final de la temporada.
Foto de: Ronny Hartmann / AFP vía Getty Images
Mientras tanto, Quartararo se niega a abordar ciertos temas, en particular las razones de fondo por las que, en su opinión, Honda es un destino mejor que Yamaha. En cambio, sí se ha sincerado sobre la necesidad de renovación que le impulsaba.
Tras haber reclamado cambios durante años, haberlos conseguido este año, pero haber acabado recibiendo una M1 equipada con un V4 que sirve sobre todo de base para el futuro reglamento, Quartararo sintió que debía cambiar de aires. Cuando se le preguntó si había hablado con Yamaha sobre una renovación, la respuesta fue clara : "No".
La necesidad de un nuevo reto
Quartararo reconoció haber tomado la decisión "este invierno", cuando le quedó claro que necesitaba un nuevo comienzo, tanto a nivel mental como material. "En este caso, creo que fue sobre todo por la moto", precisó Quartararo. "Pero he desarrollado toda mi carrera en MotoGP con Yamaha, he sido muy feliz y estoy muy agradecido a Yamaha".
"Era el momento de un cambio para mí. Necesitaba aire fresco, gente nueva, un nuevo proyecto. Creo que hacía falta un cambio a todos los niveles, tanto mentalmente como en cuanto al paquete técnico".
Fabio Quartararo cambiará de equipo técnico en Honda.
Foto de: Eric Alonso / Getty Images
Este deseo de empezar de cero significa que Quartararo va a dejar atrás al equipo técnico que le rodea en Yamaha. Según nuestras informaciones, solo le seguirá Ignacio Madurga, el ingeniero encargado de sus neumáticos, y su nuevo jefe de mecánicos en Honda será Cristhian Pupulin.
"Como he dicho, tendré un paquete totalmente nuevo, un nuevo equipo", subrayó Quartararo. "Un mecánico me seguirá desde Yamaha. Pero, como he dicho, quiero llegar completamente en blanco, con gente nueva que ya conozca la marca".
No obstante, Yamaha y Honda tienen algunos puntos en común, empezando por su caída en la jerarquía en los últimos años, tras haber sido referentes en MotoGP durante varias décadas. Los avances logrados por Honda en los últimos dos años y, sobre todo, las perspectivas de futuro presentadas por el fabricante han convencido al francés.
"Sabemos que ellos también han pasado por una situación difícil, pero su crecimiento en los últimos años y su proyecto de futuro me dan muchas ganas de unirme a ellos, y hay más cosas de las que no puedo hablaros. Creo que es algo positivo".
Evidentemente, es una apuesta, pero no diría que lo sea del todo.
No obstante, apostar por una marca supone una apuesta para todos los pilotos del campeonato debido al nuevo reglamento técnico y a la llegada de Pirelli en sustitución de Michelin. Quartararo no tiene ninguna garantía de éxito al incorporarse a Honda, pero está convencido de que su futuro equipo tiene todo lo necesario.
"Es muy difícil. Quizá las motos que funcionan ahora no lo hagan el año que viene con todos los cambios, sobre todo los neumáticos. Así que, evidentemente, es una apuesta, pero no diría que lo es del todo, porque hay muchas cosas en las que hay que pensar, en las que hay que trabajar".
"Y, evidentemente, hemos tenido muchas reuniones con los equipos. Honda ha respondido muy bien a mis preguntas, por eso quiero unirme a ellos. Es, sin duda, una apuesta, pero había algunos aspectos sobre los que quería algunas respuestas".
Pocas esperanzas en Silverstone
Fabio Quartararo iba en cabeza antes de su abandono en Silverstone en 2025.
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
Antes de embarcarse en este nuevo reto, Quartararo aún tiene media temporada por disputar con la Yamaha, empezando por el GP de Gran Bretaña este fin de semana. Lleva cuatro años sin ganar, pero en su anterior visita a Silverstone, hace un año, dominaba la carrera antes de sufrir un problema con el regulador de altura.
¿Podrá hacerlo igual de bien este año ? "¡Con eso sueño !", respondió el propio piloto, sin hacerse ilusiones : "No tenemos el mismo potencial que el año pasado. Sabemos que en las curvas, la confianza con la parte delantera era totalmente diferente el año pasado, así que no tengo el mismo objetivo que entonces. Solo quiero dar lo mejor de mí mismo, intentar clasificarme bien. Creo que eso es lo más importante para nosotros. Y correr a nuestro ritmo para terminar lo más arriba posible".
Esta ambición seguirá siendo la misma hasta su salida de Yamaha : "Tendremos la misma moto hasta Valencia. Creo que Yamaha está totalmente centrada en la 850 cc [de 2027], lo cual me parece normal —no es lo ideal para mí, pero sí lo normal para Yamaha. Voy a intentar dar lo mejor de mí mismo desde mañana hasta el domingo, y en las once carreras que quedan".
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