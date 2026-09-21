Quartararo se hundió en la carrera de Austria: "Me lo esperaba"

Fabio Quartararo solo mantuvo vivas las esperanzas durante la mitad de la carrera en el Red Bull Ring. La Yamaha sufría mucho en este circuito, pero el francés había logrado una buena novena posición en la clasificación, mientras que los otros pilotos de la marca ocupaban los tres últimos puestos de la parrilla.

Este domingo, Quartararo ganó una posición en la primera vuelta, pero Dirección de Carrera le ordenó devolvérsela a Fermín Aldeguer por haber adelantado fuera de los límites de la pista. Brad Binder también le adelantó, pero él logró superar a Fabio Di Giannantonio y se mantuvo en la novena plaza durante unas diez vueltas.

Entonces, Quartararo sufrió un desgaste excesivo del neumático trasero y fue perdiendo posiciones hasta cruzar la meta en 17.º lugar, fuera de los puntos, aunque por delante de los otros representantes de Yamaha. Fiel al enfoque adoptado en Misano, intenta ver el lado positivo, empezando por su capacidad para luchar en los compases iniciales de la prueba.

"¿Qué quieren que diga?", preguntó Quartararo ante la prensa internacional, incluido Motorsport.com. "Nada. Simplemente intento hacerlo lo mejor posible y ya me lo esperaba. He dado lo mejor de mí, he intentado seguir a Pecco [Bagnaia] en las primeras vueltas, pero sabía que desgastaría los neumáticos. Sabía que sería difícil acabar en los puntos hoy, así que he hecho todo lo que he podido".

"Sabía que era difícil entrar en los puntos", añadió Quartararo en Canal+. "He hecho una buena salida y me he dicho: 'Venga, voy a intentar pegarme a Bagnaia', que iba delante de mí. Luego hemos sufrido un desgaste enorme del neumático, pero ya me lo esperaba. Lo más importante es que me he divertido en las primeras vueltas".

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La Yamaha desgastaba los neumáticos muy rápidamente en carrera y Quartararo se sintió impotente: "Esperaba que el rendimiento fuera mucho peor en la clasificación. En la carrera al sprint y en la principal, vimos que a largo plazo la moto patina mucho".

"En la carrera al sprint de ayer, mi neumático estaba destrozado al final", precisó. "No sabía qué iba a pasar, pero lo intuía".

Gestionar los neumáticos para ahorrar goma no era realmente una opción para Quartararo, ya que habría visto cómo sus rivales se escapaban para acabar obteniendo un resultado final similar: "Al menos prefiero divertirme durante diez vueltas y sobrevivir al final. Prefiero atacar al máximo; así, por lo menos, disfruté de la primera parte de la carrera, hasta que Di Giannantonio me adelantó".

Antes de marcharse a Honda a final de año, Fabio Quartararo se centra en su pilotaje, consciente de que su moto apenas experimentará ya evolución alguna: "Yo sigo adelante y doy el máximo; eso es lo más importante. De las posiciones es mejor que hable Yamaha. En cualquier caso, yo intento mantener la actitud más positiva posible".