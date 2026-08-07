Jack Miller da indicios de su futuro fuera de MotoGP para 2027

Jack Miller, piloto de Pramac en MotoGP, dice que las conversaciones con Yamaha sobre su futuro avanzan bien y que podría hacerse un anuncio en las próximas semanas.

El australiano insinuó claramente que podría pasarse al World Superbike Championship el próximo año, con su etapa en MotoGP destinada a llegar a su fin después de 12 temporadas.

Se espera que Yamaha ascienda a Izan Guevara desde Moto2 para acompañar al titular Toprak Razgatlioglu en Pramac el próximo año, dejando sin espacio a Miller en su equipo satélite.

Pero su relación con el fabricante japonés podría continuar el próximo año, con el piloto de 31 años señalado como sustituto de Xavi Vierge en la categoría basada en motos de producción.

Preguntado sobre si estaba hablando con Yamaha sobre 2027, Miller dijo: "En otros campeonatos, sí.

"Estamos hablando con todo el mundo e intentando entender cuál es el mejor paso para mí de cara al futuro. Así que estoy emocionado por ver qué pasa. Ojalá tenga algunas noticias para vosotros en las próximas semanas, pero si no las tenemos, no las tenemos".

Al ser presionado sobre si él y Yamaha están alineados en las negociaciones, Miller reiteró su deseo de seguir trabajando con el fabricante japonés, con el que ha logrado dos podios en las 8 Horas de Suzuka y un mejor resultado en MotoGP de quinto.

"Creo que estamos en una línea similar", dijo. "He disfrutado mucho trabajando con Yamaha. No se puede negar.

"Estuvimos en Suzuka hace apenas un par de semanas. No haría eso si no me gustara trabajar con la gente. Estoy trabajando junto a los japoneses y toda la dirección involucrada.

"Desde luego, hay algunas cosas [por resolver]. No sé quién está filtrando sus cosas a los medios, pero parece que cada vez que hablamos, sale en los medios. Creo que tienen un micrófono oculto en su oficina. Pero veremos qué podemos hacer con ellos".

Jack Miller, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mientras MotoGP se prepara para el cambio a neumáticos Pirelli en 2027, el World Superbike Championship también experimentará un cambio sísmico, ya que Michelin asumirá el papel de proveedor oficial de neumáticos.

Este movimiento podría beneficiar a los expilotos de grandes premios que tienen experiencia con gomas Michelin, aunque la especificación del neumático no será exactamente la misma.

"Hablando con Piero [Taramasso, responsable de motociclismo de competición de dos ruedas de Michelin] y entendiendo cuál es el plan para los neumáticos allí, es algo que [después de] mis últimos 12 u 11 años con Michelin, puedo aportar o trasladar algo de información", dijo Miller.

"Pero al mismo tiempo, la Ducati es inmensamente fuerte allí. También tenemos que entender qué vamos a hacer, qué pasos vamos a dar para intentar vencer a esos tipos. Quiero decir, ganaron todas las carreras este año".

Miller también afrontó un futuro incierto en MotoGP hace dos años tras su salida de KTM, pero MotoGP ayudó a mediar en un acuerdo con Yamaha para garantizar que hubiera representación australiana en la parrilla.

Esta vez, sin embargo, puede que no haya salvación para Miller, quien insiste en que puede ver las señales.

"Al fin y al cabo, guardas algo en el fondo de tu mente. Es una sensación muy extraña, muy rara", admitió.

"Y especialmente conmigo, siempre he sido bastante bueno a lo largo de mi carrera sacándome algo de la manga en el último minuto.

"Por eso digo que en cierto modo no sabes si quieres saltar. Pero al mismo tiempo, no soy ingenuo. Sé que se acerca".

Las esperanzas de Miller de prolongar su futuro en MotoGP se vieron afectadas por una moto poco competitiva, con Yamaha convirtiéndose en el fabricante con peor rendimiento en MotoGP en las dos últimas temporadas.

El piloto de 31 años siente que no ha podido mostrar su verdadero potencial en Yamaha, pese a sentir que está rindiendo a su mejor nivel hasta ahora en MotoGP.

"Siento que estoy pilotando mejor que nunca", dijo. "Pero, por desgracia, el nivel de los pilotos es tan increíble que si no estás en el paquete…..

"He tenido el paquete en el pasado, y no fui capaz de hacer lo que había que hacer para conservarlo. Así que, quiero decir, así son las cosas.

"Tenemos la suerte de hacer los trabajos que hemos hecho aquí y de construir la carrera que he construido a partir de ello. Y sí, espero con ganas lo que venga después, lo que pueda hacer allí".